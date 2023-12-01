"Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman belli olacak? Kasım ayı enflasyon oranları yüzde kaç olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,43, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,94 artış göstermişti. Öte yandan Merkez Bankası anketine göre yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki anket dönemine göre 0,78 puan gerileyerek yüzde 67,23 oldu. İşte konu hakkında detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcının yanıtlarından oluşturulan sonuçlara göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28 iken, bu anket döneminde yüzde 43,94 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşti.