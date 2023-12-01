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Beklenti anketi sonuçlandı! Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman belli olacak?

"Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon rakamları için gözler TÜİK'ten gelecek açıklamada. Milyonlarca memur ve emekli ocak zammı için yeni enflasyon rakamlarını bekliyor. Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte maaşlara gelecek zam oranları da netleşmeye başlayacak. Peki, Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman belli olacak?

23:42 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı?

"Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman belli olacak? Kasım ayı enflasyon oranları yüzde kaç olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,43, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,94 artış göstermişti. Öte yandan Merkez Bankası anketine göre yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki anket dönemine göre 0,78 puan gerileyerek yüzde 67,23 oldu. İşte konu hakkında detaylar...

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Kasım ayı enflasyon rakamları ise 3 Aralık'ın hafta sonuna denk gelmesinden dolayı 4 Aralık Pazartesi günü belli olacak.


KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcının yanıtlarından oluşturulan sonuçlara göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28 iken, bu anket döneminde yüzde 43,94 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşti.



#kasım enflasyon
#​TÜİK
#Enflasyon
37 dakika önce
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Beklenti anketi sonuçlandı! Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman belli olacak?