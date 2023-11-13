Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kasım ayında da 5097 TL tutarındaki evde bakım maaşını hak sahibi vatandaşların hesaplarına aktaracak. Her ay belirli tarihlerde il il ödenmeye başlayan evde bakım maaşları için kasım ayı ödemeleri bekleniyor. Peki, kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın, 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını anımsattı.

Evde Bakım Yardımı ile, bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen aile üyelerinin desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirten Göktaş, bu kapsamda, hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını aktardı.

Göktaş açıklamasında, "Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık." ifadesini kullandı.

Hali hazırda 562 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda hiç kimseyi geride bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleriyle toplumun her bir ferdine ulaşmayı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

13 KASIM 2023 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım maaşı 81 ilde yatırılmaya başlandı.

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

2024 Evde Bakım Maaşı Kaç TL Olacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kasım ayı ortasında evde bakım maaşı ödemesini hak sahibi vatandaşların hesaplarına aktarması beklenirken, evde bakım maaşının önümüzdeki süreçte gerçekleşecek artış neticesinde kaç TL olacağı da merak ediliyor. Evde bakım maaşına ve diğer sosyal yardım ödemelerine ocak ayının ilk günlerinde aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını ve memur maaş zammının netlik kazanmasının ardından zam yapılacak. Sosyal yardım ödemelerine ne kadar zam yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak memur maaşlarının yüzde 50'ye yakın oranda artması beklendiği için sosyal yardım ödemelerine de yüzde 50 zam gelebilir. Bu durumda, evde bakım maaşı da 7000 TL’nin üstüne yükselebilir.

Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?

Ödemelerin durumunu e-Devlet aracılığıyla "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" ekranından sorgulanabiliyor.

Evde bakım maaşı alma şartları

Evde bakım maaşı almak için gerekli üç şart şöyle:

* Engelli kişinin sağlık raporunda “ağır engelli’’ kısmının işaretli olması gerekiyor.

* Hanedeki kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında gelir olması gerekir. Bu miktar 2019 yılı için 1219.35 lira şeklindeydi.

* Sosyal hizmetler yetkililerinin yaptığı sosyal incelemede, engelli kişinin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmiş olmalıdır.







