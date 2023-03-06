Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta bugün oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak. Kasımpaşa bugün evinde Antalyaspor’u ağırlayacak. Muhtemel 11’lere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, yarın Fraport TAV Antalyaspor’u konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Mortadha Ben Ouannes

Mortadha Ben Ouannes

Ligdeki 22 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 22 puan toplayan Kasımpaşa, 16. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, ligde oynadıkları son mücadelede Hatayspor'a deplasmanda 1-0 kaybetmişti.

Fraport TAV Antalyaspor ise 22 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 25 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor.