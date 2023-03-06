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Süpür Lig’de bu haftanın son maçı: Kasımpaşa-Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor’u konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Ligdeki 22 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 22 puan toplayan Kasımpaşa, 16. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, ligde oynadıkları son mücadelede Hatayspor'a deplasmanda 1-0 kaybetmişti. Kasımpaşa - Antalyaspor maç kadrosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:52 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kasımpaşa-Antalyaspor maçı

Kasımpaşa-Antalyaspor maçı

Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta bugün oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak. Kasımpaşa bugün evinde Antalyaspor’u ağırlayacak. Muhtemel 11’lere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kasımpaşa-Antalyaspor maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, yarın Fraport TAV Antalyaspor’u konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı muhtemel 11

Kasımpaşa
:
  1. Erdem Canpolat
  2. Fabiano Silva
  3. Ryan Donk
  4. Tarkan Serbest
  5. Yasin Ozcan
  6. Haris Hajradinovic
  7. Valentin Eysseric
  8. Mickael Tirpan
  9. Mamadou Fall
  10. Mortadha Ben Ouannes
  11. Mounir Chouiar
Antalyaspor:
  1. Ataberk Dadakdeniz
  2. Sherel Floranus
  3. Güray Vural
  4. Omer Toprak
  5. Veysel Sarı
  6. Bunyamin Balci
  7. Fernando
  8. Alassane Ndao
  9. Houssam Ghacha
  10. Admir Mehmedi
  11. Fredy

Kasımpaşa-Antalyaspor maçı istatistikleri

Ligdeki 22 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 22 puan toplayan Kasımpaşa, 16. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, ligde oynadıkları son mücadelede Hatayspor'a deplasmanda 1-0 kaybetmişti.

Fraport TAV Antalyaspor ise 22 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 25 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor.

Kırmızı-beyazlılar erteleme maçında geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte, devre arasında Gaziantep FK'den transfer edilen kaleci Günay Güvenç'in sarı kart cezası bulunuyor.

Kasımpaşa'da sarı kartları bulunanlar

Kasımpaşa'da üçer sarı kartları bulunan Eysseric, Tirpan, Hajradinovic, Koita ve Bahoken, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa 25. haftadaki Galatasaray mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşmada Kasımpaşa, rakibine 2-0 üstünlük sağlamıştı.

#Kasımpaşa
#Antalyaspor
#süper lig
35 dakika önce
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Süpür Lig’de bu haftanın son maçı: Kasımpaşa-Antalyaspor
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