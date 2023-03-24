Diyanet tarafından 2023 Kastamonu Ramazan İmsakiyesi yayımlandı. On bir ayın sultanı olan ramazanın gelmesi ile birlikte ilk oruç çarşambayı perşembeye bağlayan gece kalkılacak olan sahur ile birlikte tutulmaya başlanılacak. Kastamonu sahur vakti saat kaçta başlıyor ve bitiyor sorusunun yanıtı oruç tutacak kişiler için Kastamonu imsakiye verileri içerisinde yer alıyor.

KASTAMONU RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023

Kastamonu imsak, sahur ve iftar vakti 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İmsakiye bilgilerine göre oruç ibadetlerine yön verecek olanlar, sahur saatlerine göre oruçlarına niyet edecek. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan Ramazan ayında 2023 Ramazan İmsakiyesi bilgileri baz alınacak.

Ramazan ayının önemi nedir?

Ramazan ayı, İslam dinindeki mübarek aylardan bir tanesidir ve müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Ramazan ayı boyunca Müslümanlar, oruç tutarak manevi açıdan kendilerini arındırmak, sabır ve irade gücü kazanmak için çaba sarf ederler. Ayrıca bu ayda, sadaka vermek, hayır işleri yapmak, komşularla bir araya gelmek ve birlikte iftar yapmak gibi toplumsal dayanışmayı arttıran etkinlikler de yer alır. Ramazan ayı, aynı zamanda Kadir Gecesi'ni de içinde barındırır ve bu gecenin manevi değeri de oldukça yüksektir.

Oruç Nasıl Tutulur?

Oruç, İslam dinindeki beş şarttan biri olarak kabul edilir ve Ramazan ayı boyunca Müslümanlar tarafından tutulur. Oruç, gün sabah ezanı ile başlayıp gün batımıyla akşam ezanı ile sona eren bir ibadettir. Oruçlu olan kişiler, bu süre içinde yemek, içmek, cinsel ilişkiye girmek ve kötü alışkanlıklardan uzak dururlar. Oruç tutmanın birçok faydası vardır, bu faydalar arasında bedensel ve zihinsel sağlık, irade gücü, sabır, kendini kontrol etme yeteneği gibi unsurlar yer alır.







