Kaza, Tosya ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 34 AE 3744 plakalı Hyundai marka cip ile B.B. yönetimindeki 16 BB 537 plakalı Ford marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan cip, yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi. Kazada, cipte bulunan 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından cip sürücüsü H.A. ile araçta S.A., E.A., A.A., S.G. ve M.G. Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.