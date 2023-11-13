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Kastamonu'da D100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kastamonu son dakika haberleri: Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 Karayolu’nda cip ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından cip sürücüsü H.A. ile araçta S.A., E.A., A.A., S.G. ve M.G. Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşte detaylar.

17:49 - 13/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 17:51 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 Karayolu’nda cip ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 Karayolu’nda cip ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

’nun Tosya ilçesi D100 Karayolu’nda cip ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle D100 Karayolu
istikameti kısa süreliğine araç trafiğine kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Detaylar haberimizde.

2’Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Tosya ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 34 AE 3744 plakalı Hyundai marka cip ile B.B. yönetimindeki 16 BB 537 plakalı Ford marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan cip, yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi. Kazada, cipte bulunan 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından cip sürücüsü H.A. ile araçta S.A., E.A., A.A., S.G. ve M.G. Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle D100 Karayolu Samsun istikameti kısa süreliğine araç trafiğine kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Kastamonu
#Tosya
#D100 karayolu
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