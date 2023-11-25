Kaymakamlık sınav giriş yerleri
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Kaymakam Adaylığı sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi girdikten sonra sorgulama işlemini yapabilecek. İşte Kaymakamlık sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI 2023
Kaymakamlık sınavı giriş yerleri belli oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2023-Kaymakamlık) girecek adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
2023 KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Kaymakam Adaylığı Giriş sınavı 3 Aralık saat 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra bina ve salonlara adaylar alınmayacak.