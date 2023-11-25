ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Kaymakam Adaylığı sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi girdikten sonra sorgulama işlemini yapabilecek. İşte Kaymakamlık sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...