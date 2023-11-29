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Kaymakamlık sınavı 2023 tarihi belli oldu! 77 kaymakam alımı sınav saati ve sınava giriş belgesi sorgulama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kaymakamlık Sınavı'nın 3 Aralık 2023'te yapılacağını ve 77 kaymakam adayı alınacağını açıkladı. Duyurunun ardından alıma ilişkin başvuru tarihleri ve şartları merak kazandı. Peki, Kaymakamlık sınavı 2023 saat kaçta başlayacak? 2023 Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

09:07 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 09:07 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kaymakamlık sınavı

Kaymakamlık sınavı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kaymakamlık Sınavı'nın 3 Aralık 2023'te yapılacağını ve 77 kaymakam adayı alınacağını açıkladı. Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? Kaymakamlık sınavı 2023 saat kaçta başlayacak?

KAYMAKAMLIK 2023 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

kaymakamlık sınavı 2023 duyurudu yayınlandı. Duyuruda: "Kaymakamlık sınavımızı 3 Aralık 2023 tarihinde yapıyoruz ve 77 Kaymakam adayı alıyoruz. Başvuru şartlarını önümüzdeki günlerde duyuracağız. Siz şimdiden çalışmaya başlayın." ifadeleri kullanıldı.

SINAV SAATİ VE SÜRESİ

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 165 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav

binalarına alınmayacaklardır.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kaymakamlık sınavı başvuruları 20 Ekim- 30 Ekim 2023 tarihleri arasında yapıldı.

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

3 Aralık 2023 tarihinde yapılacak Kaymakamlık sınavına girecek adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM’ninhttps://ais.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

Ancak henüz sınav giriş belgesi yayınlanmış değil.

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık), sonuç tarihine ÖSYM takviminde yer verildi. 2023 takvimine göre, 2023-Kaymakamlık sınav sonuçları 28 Aralık 2023 tarihinde ilan edilecek.


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