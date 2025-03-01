Kayseri İmsakiye 2025: Kayseri İftar ve Sahur Vakti Ne Zaman? 1 Mart İftar ve sahur saatleri

Kayseri imsakiyesi yayımlandı. Kayseri'de yaşayan Müslümanlar için imsak vakti, oruç ve sabah namazı ibadetlerine başlama zamanını belirleyen en önemli vakitlerden biridir. Ramazan ayında ve günlük ibadet rutinlerinde doğru vakitleri bilmek, dini vecibeleri yerine getirmek açısından büyük önem taşır. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayına girilirken iller için imsak ve iftar vakitlerini açıkladı. Bugün Kayseri'de iftar saat kaçta? İşte Kayseri imsakiyesi...
Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, Kayseri'de yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar için imsak ve iftar vakitleri büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Kayseri İmsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte, gün gün belirlenen Kayseri iftar vakti ve sahur saatleri…
KAYSERİ SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Kayseri sahur vakti saat kaçta? Diyanet 1 Mart 2025 Kayseri Ramazan imsak vakti saat kaçta okunuyor? Bugün sahura ne zaman kalkacağız?
Bugün 1 Mart 2025, Kayseri sahur vakti saati 05:42 vaktinde okunacak.
KAYSERİ İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Bugün il genelinde oruçlarını açacak olan kişiler saat 18.37 iftar yapacaklar. Ramazan ayı 29 gün boyunca devam edecek ve her gün iftar vakitleri ile sahur saatleri güncellenecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.
2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Dini Günler Takvimine göre 2025 Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek.