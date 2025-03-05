Kayseri İmsakiye 2025: Kayseri İftar ve Sahur Vakti Ne Zaman? 5 Mart İftar ve sahur saatleri

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, Kayseri'de yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar için imsak ve iftar vakitleri büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Kayseri İmsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte, gün gün belirlenen Kayseri iftar vakti ve sahur saatleri…