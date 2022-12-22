Özgün Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği Maç Özeti İzle (VİDEO)
ÖZGÜN HABERLER

Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği Maç Özeti İzle (VİDEO)

Türkiye Kupası’nda 5. tur heyecanı devam ediyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda Kayserispor ve Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Maç Kayserispor’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla Kayserispor adını son 16 turuna yazdırmış oldu. Maçın golleri dakika 70’ Gökhan Sazdağı ve 76’ Mustafa Pektemek’ten geldi. Kayserispor - Gençlerbirliği maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği Maç Özeti İzle (VİDEO)
Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği

Türkiye Kupası’nda 5. turda son güne girildi. Bugün Kayserispor evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Maç Kayserispor’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ

  • Kayserispor - Gençlerbirliği maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

Fatih Karagümrük 2-0 Uşakspor Maç Özeti İzle (VİDEO)
ÖZGÜN
Fatih Karagümrük 2-0 Uşakspor Maç Özeti İzle (VİDEO)
Kilosu 500 lira

Kilosu 500 lira

Kurutma mesaisinde sona gelindi.
Esrarengiz seslerin sırrı çözülemedi

Esrarengiz seslerin sırrı çözülemedi

Gece yarısı duvarların arasından çıkıyor: Kimse nedenini bilmiyor.
Vekilliği düşürüldü

Vekilliği düşürüldü

​HDP'li Semra Güzel hakkında karar.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Enerji alanında büyük bir oyuncu konumundayız.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı için yeni asgari ücreti açıklıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni düzenleme sinyali.

​FIFA, Dünya sıralamasını açıkladı.

Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.