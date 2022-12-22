Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği Maç Özeti İzle (VİDEO) Türkiye Kupası’nda 5. tur heyecanı devam ediyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda Kayserispor ve Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Maç Kayserispor’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla Kayserispor adını son 16 turuna yazdırmış oldu. Maçın golleri dakika 70’ Gökhan Sazdağı ve 76’ Mustafa Pektemek’ten geldi. Kayserispor - Gençlerbirliği maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Abone Ol