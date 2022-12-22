Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği Maç Özeti İzle (VİDEO)

Türkiye Kupası’nda 5. turda son güne girildi. Bugün Kayserispor evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Maç Kayserispor’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ
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Türkiye Kupası’nda 5. turda son güne girildi. Bugün Kayserispor evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Maç Kayserispor’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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