Kayserispor ile Adana Demirspor karşılaşmasının detayları merak ediliyor. Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakemi açıklandı. Peki, Kayserispor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

30 Ekim 2022 Pazar günü Kayseri RHG Enerji Türk Stadyumu'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor müsabakası saat 17.00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇIN HAKEMLERİ

Süper Lig'in 12. haftasında Kayseri'de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor müsabakasına hakem Volkan Bayarslan görevlendirildi. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Volkan Bayarslan'a bu maçta Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Ramazan Keleş belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü belli olacak.