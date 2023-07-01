Kayserispor, Joseph Attamah ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Son 3 sezondur Kayserispor forması giyen Attamah 1+1 yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek. Joseph Attamah, hafta içi Kayseri’ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

JOSEPH ATTAMAH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Joseph Attamah, 22 Mayıs 1994 doğumlu Ganalı bir futbolcudur. Kamerun asıllı olan Attamah, genellikle defansif orta saha veya savunma oyuncusu olarak görev yapmaktadır.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında Gana'nın Tema Youth kulübünde başlayan Attamah, 2014 yılında Gana Premier Lig takımlarından Adana Demirspor'a transfer oldu. Adana Demirspor'da başarılı performansıyla dikkat çeken Attamah, 2015 yılında İstanbul Başakşehir FK'ya transfer oldu.

İstanbul Başakşehir'de geçirdiği dönemde defansif orta saha ve sağ bekte forma giyen Attamah, takımıyla Türkiye Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.





2018 yılında İstanbul Başakşehir'den Çaykur Rizespor'a kiralanan Attamah, burada bir sezon kiralık olarak forma giydi. Ardından 2019 yılında kadrosuna katıldığı Alanyaspor'da oynamaya başladı. Alanyaspor ile Türkiye Kupası finali oynama başarısı gösterdi.

Son 3 sezondur Kayserispor forması giyen Attamah 1+1 yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek. Joseph Attamah, hafta içi Kayseri’ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

Joseph Attamah ayrıca Gana milli takımının da bir üyesidir. 2017 yılından bu yana milli takım formasını giymekte olup, Afrika Uluslar Kupası'nda Gana'yı temsil etti.







