Kilis'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Kilis akşam ezanı, akşam namazı ve Kilis namaz vakitleri haberimizde.

Kilis iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

Kilis imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Kilis namaz vakitleri ve Kilis imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

İlk iftar ne zaman 2024?

2024 yılının Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar günü, yatsı namazını müteakiben camilerde kılınacak.

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

Kilis'de ilk iftar saat kaçta 2024?

Kilis'de Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 18:42'de akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

Kilis'de ilk teravih namazı ne zaman 2024?

Kilis'de 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 19:55'de okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?

2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü

İl il Ramazan imsakiyesi 2024

Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki yerleşim yerine ait ramazan imsakiyeleri paylaşıldı. "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde il il Ramazan imsakiyelerine kolayca ulaşılabiliyor.

Ayrıca "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde, 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günlerin listeleri de paylaşıldı.

2024 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre İstanbul'da 11 Mart 2024 tarihinde ilk imsak 05:51 olacak. Aşağıdaki linke tıklayarak illere göre sahur ve iftar saatlerini öğrenebilirsiniz.

Kilis'in Tarihi

Kilis, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren Hititler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Araplar gibi çeşitli medeniyetlerin izlerini taşır. Osmanlı döneminde önemli bir ticaret merkezi olmuştur.

Kilis'in Coğrafi Konumu

Kilis, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay gibi illerle komşudur. Suriye sınırına yakın bir konumda bulunan Kilis, stratejik bir öneme sahiptir.

Kilis'in Nüfusu

Kilis, Türkiye'nin nüfusu daha az olan illerinden biridir. 2022 itibarıyla nüfusu 150 bin civarındadır. Şehir, tarım, hayvancılık ve sanayi gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Kilis'in Posta Kodu

Kilis'in posta kodu 79XXX'dir. Kilis'in farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.







