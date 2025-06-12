Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soru açıldı: Ahtapotlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Ahtapotlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 500 bin TL'lik soru açıldı. İşte sorunun yanıtı.
A: 3 kalbi, 8 kolu, 9 beyni vardır
B: 3 midesi, 8 kolu, 9 gözü vardır
C: 3 gözü, 8 kolu, 9 kalbi vardır
D: 3 beyni, 8 kolu, 9 midesi vardır
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon kazanan kişiler Arda Ayten ve Rabia Birsen Göğercin iken 5 milyon kazanan kişi Berk Göktaş oldu. Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının eski en büyük ödülü olan 1 milyonu 2019 yılında Arda Ayten, 2023'te Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacılar kazandı. Milyoner'de şu anki büyük ödül olan 5 milyon TL'yi 2024 yılında Berk Göktaş isimli yarışmacı kazandı.