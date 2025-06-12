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Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soru açıldı: Ahtapotlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soru açıldı: Ahtapotlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

22:4312/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
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Milyoner'de 500 bin TL'lik soru
Milyoner'de 500 bin TL'lik soru

Ahtapotlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 500 bin TL'lik soru açıldı. İşte sorunun yanıtı.

Soru:
Ahtapotlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Cevap:
A: 3 kalbi, 8 kolu, 9 beyni vardır

A: 3 kalbi, 8 kolu, 9 beyni vardır

B: 3 midesi, 8 kolu, 9 gözü vardır

C: 3 gözü, 8 kolu, 9 kalbi vardır

D: 3 beyni, 8 kolu, 9 midesi vardır

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon ve 5 Milyon kazanan kişiler kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon kazanan kişiler Arda Ayten ve Rabia Birsen Göğercin iken 5 milyon kazanan kişi Berk Göktaş oldu. Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının eski en büyük ödülü olan 1 milyonu 2019 yılında Arda Ayten, 2023'te Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacılar kazandı. Milyoner'de şu anki büyük ödül olan 5 milyon TL'yi 2024 yılında Berk Göktaş isimli yarışmacı kazandı.

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