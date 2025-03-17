Ev sahipleri ile kiracıların arasında çıkan bir anlaşmazlık konusu da kira kontratı ile taahhütnamenin imzalatıldığı tarihlerdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin önemli bir açıklaması yaptı.

"Tahliye taahhütnamesi sorunsalı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira kontratıyla aynı tarihte imzalanan tahliye taahhütnamesinin geçersiz ve hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Oysa son yıllarda pek çok kiracı ile ev sahibini karşı karşıya getiren ve uzun süren davalara konu olan tahliye taahhütnamesi, kontratın imzalandığı gün tarih bölümü boş bırakılarak kiracılara imzalatılıyor.

Tehdit altında, baskıyla ya da sadece "prosedür" olduğu söylenerek imzalatılan taahhütnameler de hukuken geçersiz olmasına rağmen, mahkemede kiracıların lehine bir karşılığı bulunmuyor.

Her iki taraf adına da yıpratıcı olan ve uzun yıllar süren dava süreçlerinde kiracı, tarihini kendisinin taahhüt etmediği beklenmeyen bir tahliyeyle karşı karşıya kalırken, mülk sahibi de gayrimenkulünden kira geliri elde edemiyor."







