Kira ile gelir elde eden vatandaşların ödeyecekleri kira gelir vergisini hesaplamak için her yıl belirli dönemde beyanname veriliyor. Örnek kira gelir beyannamesi ile yola çıkan vergi mükellefleri bu belgeyi nasıl dolduracaklarını ve ne kadar vergi ödeyeceklerini hesaplamak için e-devlet ekranına yöneliyor. Peki; 2025 kira beyannamesi nasıl verilir, son gün ne zaman?

KİRA BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?

Kira geliri elde eden mülk sahipleri, 1 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında beyannamelerini verebilecek. Beyanname vermede son gün bu sene 31 Mart ve 1 Nisan'ın resmi tatile rastlaması nedeniyle 2 Nisan olacak.

KİMLER KİRA BEYANNAMESİ VERECEK?

Konuttan 2024'te yıllık 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek.

İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.

BEYANNAME NASIL VERİLECEK?

Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellef kapsamında vergilendiriliyor. Ayrıca, beyanname "Hazır Beyan" mobil uygulaması aracılığıyla da cep telefonundan gönderilebilecek.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN MÜKELLEFLER NASIL BAŞVURU YAPACAK?

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellef kapsamında vergilendiriliyor. Yurt dışında yaşayan ve sistem üzerinden beyanname vermek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancı kimlik numarası sahibi yabancılar dış temsilciliklerden "e-Devlet" şifresi alabilecek. Ayrıca, beyanname "Hazır Beyan" mobil uygulaması aracılığıyla da cep telefonundan gönderebilecek. Tahakkuk eden vergi, Dijital Vergi Dairesi’nden (dijital.gib.gov.tr) veya anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.







