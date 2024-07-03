2022 yılının Temmuz ayında kira artışları yüzde 25'le sınırlarılmıştı. Bu düzenleme 2023'te bir yıl daha uzatılmıştı. Kira zammında yüzde 25 sınırının kalkmasının ardından eski uygulamaya dönüldü. Peki, kiraya yüzde kaç zam yapılacak? İşte Temmuz ayı kira zammı hesaplama tablosu...

Kiraya yüzde 25 zam sınırı kalktı

Kira artışında yüzde 25'lik sınır bugün sona erdi. Son 2 yıldır kira kontratı yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı uygulanıyordu.

Temmuz'da kiraya yüzde kaç zam yapılacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi haziranda yüzde 1,64 artarken, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu.

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlendi.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 65.07 olarak öne çıktı.

Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 65.07 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.

Hazıran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre TÜFE'deki değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,07 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 47,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,11 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 3,79 ile konut oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla, 35 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 103 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Haziran kira zammı ne kadardı?

Haziran ayı kira zam tavanı mayıs enflasyonu ile belli oldu. Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 olarak açıklandı.

Buna göre kontrat süresi dolan iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 62,51 oranında zam yapabildi. Yüzde 25 zam sınırı halen uygulandığı için söz konusu oran konut kiralarında geçerli olmadı.

Bakan Şimşek açıklamıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son olarak katıldığı bir TV programında ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulunmuş; kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep olmadığını belirtmişti. Buna göre Şimşek, konuyla ilgili paylaşımında, "Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, çok büyük ihtimalle devam etmez. Kredi fiyatlamasına da müdahale edilmemesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.















