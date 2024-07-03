Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bugün açıklanan zam oranıyla emekli maaşları nihayet belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verileri, Temmuz ayındaki maaş artışlarını belirlemiş oldu. Emekli ve memur maaşlarının güncel rakamları için hesaplamaları haberimizde derledik. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? işte güncel hesaplamalar...