Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziranda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 65,07, yurt içi üretici fiyatları yüzde 47,97 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,64, Yİ-ÜFE yüzde 1,38 artış gösterdi.
TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,6 oldu.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 19,49, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.
Memur ve emeklilerin zam oranları belli oldu
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak.