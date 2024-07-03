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Ekonomi

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,64, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 71,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 50,09 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak.

Halil Akkoç
10:03 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:57 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Enflasyon rakamları belli oldu.
Enflasyon rakamları belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziranda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 65,07, yurt içi üretici fiyatları yüzde 47,97 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,64, Yİ-ÜFE yüzde 1,38 artış gösterdi.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,6 oldu.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 19,49, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.

Memur ve emeklilerin zam oranları belli oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak.


#Enflasyon
#Ekonomi
#Tüketici Fiyat Endeksi
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