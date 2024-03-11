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Kırklareli iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Kırklareli iftar vakitleri

Kırklareli'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başladı ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Kırklareli akşam ezanı, akşam namazı ve Kırklareli namaz vakitleri haberimizde.

12:47 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:03 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kırklareli
Kırklareli

Kırklareli 2024 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2024 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Kırklareli iftar vakti, Kırklareli akşam ezanı, akşam namazı ve Kırklareli namaz vakitleri belli oldu. Kırklareli'de oruç tutan Müslümanlar için Kırklareli akşam ezan saati ve iftar vakitlerini haberimizde paylaştık. Diyanet 2024 Ramazan imsakiyesine göre 2024 Ramazan ayı Kırklareli imsak vakti, akşam ezanı ve iftar vakitleri haberimizde.

Kırklareli iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

Kırklareli imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Kırklareli namaz vakitleri ve Kırklareli imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Kırklareli'de ilk iftar saat kaçta 2024?

Kırklareli'de Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 19:20'de akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

Kırklareli'de ilk teravih namazı ne zaman 2024?

Kırklareli'de 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 20:39'da okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?

2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:

  • 9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)
  • 10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü
  • 11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü
  • 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü

Kırklareli'nin Tarihi

Kırklareli, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren Traklar, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi çeşitli medeniyetlerin izlerini taşır. Osmanlı döneminde önemli bir yerleşim yeri olmuş ve çeşitli tarihî olaylara tanıklık etmiştir.

Kırklareli'nin Coğrafi Konumu

Kırklareli, Türkiye'nin Trakya Bölgesi'nde yer alır. Edirne, Tekirdağ ve İstanbul gibi illerle komşudur. Bulgaristan sınırına yakın bir konumda bulunan Kırklareli, Trakya'nın batısında yer almaktadır.

Kırklareli'nin Nüfusu

Kırklareli, Türkiye'nin nüfusu daha az olan illerinden biridir. 2022 itibarıyla nüfusu 400 bin civarındadır. Şehir, tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Kırklareli'nin Posta Kodu

Kırklareli'nin posta kodu 39XXX'dir. Kırklareli'nin farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.



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