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Kırklareli koronavirüs tablosu: 20 Nisan ölü ve vaka sayısı kaç oldu: Vaka artış hızı azaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının geçen hafta en fazla arttığı Kırklareli'nde, tedbirlerle birlikte vaka artış hızı düşüşe geçti. Sağlık Bakanlığı, her gün ülke bazında koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısını açıklıyor. Peki, 20 Nisan Kırklareli ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar.

Haber Merkezi AA
Kırklareli koronavirüs tablosu: 20 Nisan ölü ve vaka sayısı kaç oldu: Vaka artış hızı azaldı
Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından vaka sayılarının en çok düştüğü iller arasında açıkladığı Kırklareli'nde yaşayan vatandaşlar, bir daha en çok vakanın görüldüğü il olmamak için kurallara daha çok uyacaklarını belirtti.

Kırklareli, geçen hafta yüzde 70'e yakınkoronavirüs vaka artışıyla uzun süredir en çok vakanın görüldüğü Samsun'u geçmiş, vaka sayısı 100 binde 882,13'e ulaşmıştı. Son verilere göre bu rakam 830,44'e düştü.

Kırklareli sakinlerinden Recep Gençay, AA muhabirine vaka sayılarının düşüşe geçmesine çok sevindiklerini belirtti.

Sayıların daha da düşmesi için topyekün mücadele verilmesi gerektiğine vurgu yapan Gençay, "Demek ki insanlar kurallara uymaya başladı. Ondan dolayı düşmüştür. Aslında tam kapanma olsa daha da düşecektir. Vakaların düşmesi sevindirici tabi, olmaz olur mu? Bir de aşıların vurulma oranı artsa daha da düşecektir." dedi.

Berkay Çamlı da Kırklareli'nin vaka artışıyla Türkiye'de zirve olmasına çok üzüldüklerini belirtti.

Bundan sonra Kırklareli'nin daha aşağılarda yer alması, hatta sıfır vaka için dikkatli olacaklarının altını çizen Çamlı, "Bundan sonra da Kırklareli'miz düzelecek, düzelmeye de başladı zaten. Düşmesi bizleri umutlandırdı tabi. Çok kötü durumdaydık biz. Bu konuda anılmak, en kötü durumda olmak hiç istemeyiz. Ama düştüğünü görmek tabi ki umutlandırdı. "diye konuştu.

Tedbirlerine uymayan 17 kişiye 53 bin 598 lira ceza verildi

Bu arada tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 17 kişiye para cezası uygulandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz, Vize, Pınarhisar ve Kofçaz ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki denetimde, maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan 17 kişiyi tespit etti.

Bu kişilere toplam 53 bin 598 lira ceza veren ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde uyarıda bulundu.

19 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU: ÖLÜ VE VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 341 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 bin 149 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.

Test sayısı 44 milyon 87 bin 628'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, vefat sayısı 36 bin 267, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

19 Nisan 2021 koronavirüs tablosu
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