Kış lastiği zorunluluğu için tarih detayı merak ediliyor. Sürüş güvenliği nedeniyle İçişleri Bakanlığı denetimlerine tabi tutulan kış lastiği, özellikle ağır vasıtalarda takılmaması halinde ciddi yaptırımlarla karşılaşabilmektedir. Bu nedenle yılın belirli dönemleri arasında lastik değiştirmek zorunda olan sürücüler, kış lastiği ne zaman değiştirilir sorusuna cevap arıyor. Peki, kış lastiği ne zaman takılacak?

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Zorunlu kış lastiği 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında takılır. 4 aylık süreç boyunca devam eden kış lastiği uygulaması Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsar. Türkiye'nin 81 ilinde denetime tabi olan kış lastiği uygulamasında kış aylarında yollarda yaşanan buzlanmalara karşı sürüş güvenliğinin arttırılması amaçlanır.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ AYLARDA ZORUNLU?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için uygulanan kış lastiği takma kuralı Aralık, Ocak, Şubat ve Mart ayları boyunca araç sahipleri için zorunlu olacak.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR 2024?

Trafik denetimlerinde 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takmayan ticari araçlara para cezası kesilir. 2024 yılı itibariyle kış lastiği takmama cezası 2.568 TL'dir.

KIŞ LASTİĞİ KAÇ DERECEDE TAKILIR?

Karlı, ıslak veya çamurlu zeminlerde yaz ve dört mevsim lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlayan kış lastiklerinin 7 derecenin altında araçlara takılması önerilir.

KAÇ TANE KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNLU?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

KIŞ LASTİĞİ ERKEN TAKILIRSA NE OLUR?

Kış lastiğinin erken takılması durulmasında lastiğin daha hızlı eskimesi söz konusudur. Muadillerine göre diş derinliği daha fazla olan kış lastiğinin eskimesi bu diş derinliğini kaybetmesine neden olur ve bu durum da karlı, ıslak veya çamurlu zeminlerde sürüş güvenliği açısından risk oluşturur.











