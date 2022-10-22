Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor 2022?

2022 kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Araçların kışın zorlu şartlarında daha iyi yol tutuşu sağlayabilmesi ve kaza riskini en aza indirilmesi için kış lastiği zorunlu tutuluuyor. Peki 2022 kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kar lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği takmamanın cezası kaç TL?

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Kar lastiği kullanımı her yıl 1 Aralık ila 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu tutuluyor. 2022 yılı içinde kış lastiği kullanımı 1 Aralık itibariyle zorunlu olacak.

KAR LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Zorunluluk kapsamında uygulamaya uymayan araç sahiplerine 1152 TL'lik ceza kesilmektedir.

KIŞ LASTİĞİ TÜM ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU MU?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

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Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.