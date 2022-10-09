Kızılay yeni doğum yapan annelerin ihtiyaçları karşılıyor

Türk Kızılay Niğde Şubesi, yeni doğum yapan ihtiyaç sahibi anne ve bebeğinin bazı gereksinimlerini ücretsiz karşılamaları için iki hastanede stant açtı. Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, projeyi Niğde ve Bor'daki devlet hastanelerinden başlattıklarını söyledi.

Hastane binalarında kendilerine tahsis edilen odalara, yeni doğum yapan anne ve bebeği için acil gereken kıyafet ve ihtiyaç malzemelerini koyduklarını belirten Gençoğlu, "Aynı zamanda kazalarda mağdur olan kişilerin kıyafetlerini verebilmek için ayrı bir stant yapacağız." dedi.

Kızılay Sevgi Bohçası yardımından kimler yararlanıyor?

Türk Kızılay, 2010'dan bu yana sürdürdüğü "Sevgi Bohçası" yardımlarıyla yeni bebeği olan ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor. Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, hayırseverlerin bağışlarıyla 2010 yılından bu yana yürütülen "Sevgi Bohçası" projesi kapsamında herhangi bir sosyal güvencesi ve maddi durumu olmayan ailelerin bebeklerine yönelik temel ihtiyaçların karşılanmaya devam edildiği belirtildi.

Kızılay bebek yardımı kimlere veriliyor?

Sevgi Bohçası projesinden yeni doğum yapmış ihtiyaç sahibi anne ve bebeklerin faydalandığı, başvuru sonrası Kızılay ekiplerinin tespit çalışmaları neticesinde ihtiyaç sahibi ailelerin belirlendiği bildirildi. Türk Kızılay şubeleri, temsilcilikleri ve sosyal yardım uzmanlarının ailelere ulaşarak yardım malzemelerini bizzat ulaştırdığı ifade edildi.

Kızılay bebek yardımı nasıl alınır?

Yeni doğan bebeklerin ve annelerinin öncelikli olarak hijyen ve giyim eşyası gibi temel ihtiyaçlarının giderildiği, ailelerin ihtiyaç durumuna göre Türk Kızılay ekiplerince başka sosyal yardım çalışmalarının da yapıldığı aktarıldı. Sevgi Bohçası için belirlenen tutarın 250 lira olduğu, bağışların "www.kizilay.org.tr" internet adresi ve 168 ücretsiz çağrı hattı üzerinden yapılabileceği kaydedildi.

Kızılay'da ne gibi yardımlar var?

Sevgi Bohçası İçeriği şunlardır:

Bebek Bezi Çanta Islak Mendil Ateş Ölçer Şampuan Hastane Çıkış Seti Pişik Kremi Bebek Battaniyesi Sabun Gecelik Bebek Yağı/Losyonu Hijyenik Ped

Kızılay sosyal yardımları nelerdir?

Sosyal yardımlar için başvurular; Türk Kızılay şube başkanlıkları ve temsilciliklerine dilekçe ve ekli belgeleri ile birlikte yapılır.

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Kızılay yardımı alma şartları?

Türk Kızılay sosyal yardım programlarından, belirlenen kriterlere uygun olmaları ve gerekli belgeleri temin etmeleri halinde; temel ihtiyaçlarını karşılayamayan dezavantajlı/zarar görebilir kişiler/gruplar yararlanabilir (Yaşlılar, kadınlar, engelliler, kronik hastalar, yoksullar, işsizler, mülteciler/sığınmacılar, afetten etkilenenler, evsizler, yetim/öksüzler, sokakta yaşayanlar/çalışanlar, öğrenciler, gazi/şehit yakınları, suça yönelmiş kişi/aile üyesi, sosyal dışlanmaya maruz kalmış kişiler, şiddet mağdurları, mevsimlik tarım işçileri, madde bağımlıları vb.).

Türk Kızılay sosyal yardımları; yardım programları, proje ve programlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Kurban, adak, vb. programlar haricinde düzenli olarak yürütülen sosyal yardım programlarımız ise aşağıdaki gibidir;

Asgari Geçim Desteği Yardımı

İhtiyaç sahibi ailelerin karşılamakta güçlük çektikleri temel ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla yapılan yardımlardır.

Gıda Yardımı

İhtiyaç sahiplerinin temel beslenme ve gıda malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan yardımlardır.

Doğum Yardımı

Yeni doğan bebeklerin ve annelerinin doğum sonrası temel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan nakdi yardımlardır.

Giyim Yardımı

İhtiyaç sahiplerinin giyim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan yardımlardır.

Afet Ve Acil Durum Yardımı

Ulusal ve yerel düzeyde, afet ve acil durum hallerinden etkilenen kişi ve gruplara yönelik yapılan yardımlardır.

Barınma Yardımı

İhtiyaç sahiplerinin daimi olarak ikamet ettiği ve oturulamayacak derecede kötü durumda olan evlerinin fiziksel durumlarının iyileştirilmesi ve konuttaki yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amacıyla yapılan yardımlardır.

Kızılay eğitim Yardımı

İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine devam edebilmeleri ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla karşılıksız yapılan yardımlardır.

Kızılay Sağlık Yardımı

Hastaların ödeme güçlerini aşan ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan veya bir kısmı karşılanan ilaç, tıbbi malzeme ve tedavi giderlerinin karşılanmasına destek olmak amacıyla yapılan yardımlardır.

Kızılay Engelli Veya Tıbbi Araç Ve Cihaz Yardımı

Sağlık raporuyla bir cihaz/araç kullanması uygun görülen ve ihtiyaç sahibi olduğu belgelenen kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan veya bir kısmı karşılanan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılan yardımlardır.

Kızılay Aşevi Yardımı

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İhtiyaç sahiplerinin günlük sıcak yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılan yardımlardır.

Kızılay Ramazan Ayı Yardımı

İhtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Ramazan ayında yapılan yardımlardır.

Kızılay Geçici Konaklama Ve Yol Yardımı

Refakat, tedavi, eğitim vb. sebeplerle zorunlu olarak ikamet ettikleri şehir dışında belirli bir süre bulunmaları gereken ihtiyaç sahibi aile veya bireylere yapılan yardımlardır.

Kızılay Bağışçı Yardımları

Yaşlı gayrimenkul bağışçılarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen yardımlardır.

Herhangi bir sosyal yardım programı kapsamına girmeyen ancak ihtiyaç tespiti sonucunda tespit edilen yardımlardır.

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