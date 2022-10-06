Aile Destek Programı ödemeleri yattı m, ne zaman yatacak? Bakan Derya yanık tek tek açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye’mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz." dedi.

Aile desteği ne kadar?

Bakan Yanık; "Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır.” ifadelerini kullandı.

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Aile destek programı başvuru şartı nedir?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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Aile sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Aile destek programı ödemeleri ne zaman yapacak?

4 Ekim Salı günü AA Editör Masası'na konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, "Bir problem çıkmazsa Aile Destek Programı ödemelerini Ekim ayının ilk haftasında yapmayı planlıyoruz." dedİ.

Aile destek ödemesi kapsamı genişliyor

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta sosyal yardımlarla ilgili açıklaması hatırlatılarak Türkiye Aile Destek Programı'nda destek miktarının 25 milyar lira ilaveyle 40 milyar liraya çıkarılmasına ve desteğin nasıl uygulanacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

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Türkiye Aile Destek Programı kapsamında haziran ayı itibarıyla başvuruları topladıklarını ve ilk ödemeyi temmuz başında yaptıklarını anlatan Yanık, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı yeni açıklama, Türkiye Aile Destek Programı'nın bir anlamda kapsamının genişletilmesini ifade ediyor." dedi.

Aile destek paketi ödemeleri yattı mı ne zaman yatacak?

Türkiye Aile Destek Programı'nın 12 ay süreli olacağına işaret eden Yanık, "Temmuz başı itibarıyla haziran döneminden başlatarak ödemeleri yapmaya başladık. Temmuz-ağustos döneminde 1,6 milyon haneye yaklaşık 1,3 milyar lira ödeme yapmışız, ikinci dönem başvuruları hali hazırda devam ediyor." dedi.

Bakan Yanık, Türkiye Aile Desteği'nden yararlanan hanelerin tamamına elektrik tüketim desteği de sağladıklarını kaydetti.

AİLE DESTEK PROGRAMI NASIL BİR PROGRAM, NEYİ İÇERİYOR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla Haziran 2022-Mayıs2023 dönemi arasında, en fazla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişibaşına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 450-600 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

AİLE DESTEK PROGRAMI İÇİN NEREYE BAŞVURMALIYIM?

Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceği gibi doğrudan başvuru yapan vatandaşın yerleşim yeri adresinin bulunduğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da yapılabilir

BAŞKA HAK SAHİPLERİNE BENDEN DAHA FAZLA AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ YAPILMIŞ. NEDEN?

Hak sahibi hanelerin yardım ödemesi tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları çerçevesinde belirlenir. Hanelerin kişi başına düşen gelir tutarları için geçerli olan gelir aralıkları ile bu gelir aralıklarında uygulanacak yardım ödeme tutarları şu şekildedir:

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a) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL ve altında olan haneler için aylık 600- TL ödenir.

b) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL’nin üzerinde olup 911,15 TL ve altında olan haneler için aylık 550-TL ödenir.

c) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 911,15 TL’nin üzerinde olup 1372,30 TL ve altında olan haneler için aylık 500-TL ödenir.

d) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 1372,30 TL’nin üzerinde olup 1833,45 TL’den az olan haneler için aylık 450-TL ödenir.

HANE İÇİNDEKİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR TUTARI NASIL BELİRLENİYOR?

Hesaplanan hane içindeki kişi başına düşen gelirin her yıl belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3'ünden az olması durumunda, Mütevelli Heyetinin Kararına istinaden yardım başvurusu kabul edilir, aksi halde yardım başvurusu reddedilir.

Gelir seviyesi tespiti, hane yaklaşımı çerçevesinde yapılır ve hane geliri ile hanedeki kişi sayısı üzerinden, hane içindeki kişi başına düşen gelirin tespitini içerir. Bu nedenle hanedeki tüm bireylerin gelir, servet ve harcama bilgileri hesaplamaya dâhil edilir. Bu hesaplamada GSS Gelir Testi kapsamında kullanılan yöntem kullanılır.

Bahse konu bilgiler, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden kurumların veri tabanlarındaki bilgilerin sorgulanması yoluyla ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılan hane ziyaretleri veya temin edilen hane beyanları yoluyla elde edilir.

NEDEN HAK SAHİPLİĞİ KARARIMDA HANEMİN GELİRİNE BAKIYORSUNUZ?

Hane içindeki kişi başına düşen gelir seviyesinin tespiti, hane yaklaşımı çerçevesinde yapılır.

Zira refah, ortak tüketim çerçevesinde hane içinde paylaşılan bir durumdur. 3294 sayılı Kanunun kapsamı incelendiğinde de hane içindeki kişi başına düşen gelirin aylık net asgari ücretin 1/3’ünün altında veya üzerinde kalma durumuna göre kapsama girme statüsünün belirlendiği görülmektedir. Aynı yaklaşım çerçevesinde Aile Destek Programındaki hak sahipliği kararı, hane yaklaşımı çerçevesinde tespit edilen hane içindeki kişi başına gelir tutarına bağlıdır.

GELİR TESPİTİNDEKİ HANE GELİRİM NASIL HESAPLANIYOR?

Hanedeki tüm bireylerin maaş, ücret, yevmiye gibi gelirleri ile düzenli sosyal yardım gelirleri hesaplamaya dâhil edilir. Aylık olarak düzenli alınan maaş gibi gelirler doğrudan aylık gelir hesabına dâhil edilirken yıl içinde düzenli olmayan mevsimsel gelirler yıllık tutarları üzerinden ortalama aylık tutarları hesaplanarak dahil edilir. Gelirler, brüt tutarları üzerinden değil haneye giren net tutarları üzerinden hesaplamaya dâhil edilir. Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi kullanılarak SGK’nın veri tabanlarından yapılan sorgular üzerinden resmi kayıtlara ulaşılır. Bu sorgularla, çalışan memurlar ile emeklilerin net ücret bilgileri sistem üzerinden temin edilirken, diğer statülerde çalışanların brüt ücretleri temin edilebilmektedir. Brüt ücretlerden haneye giren net ücret hesaplanarak veya başvuran kişiden net ücrete ilişkin kesin bilgi alınarak hesaplama yapılır. Ev, arsa, araba gibi servet unsurları aylık hane geliri hesabına dâhil edilirken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin yerelde yapılan incelemelere göre belirlediği rayiç bedel değerleri kullanılır. Ev arsa gibi gayrimenkullerde rayiç bedel 240’a, binek araba, kamyon gibi motorlu araçlarda rayiç bedel 120’ye bölünerek aylık hane gelirine katkısı bulunur. Tarımsal, ticari ve hayvancılık gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler aylık olarak düzenli elde ediliyorsa aylık tutar, yıl içinde mevsimsel olarak değişen şekilde elde ediliyorsa yıllık tutar üzerinden hesaplanacak ortalama aylık tutar hesaplamaya dâhil edilir. Gelir ve servet unsurları haricinde hanenin harcama durumu da, tespit edilemeyen gelir unsurlarının tespitinin sağlanması amacıyla, incelenebildiği ölçüde hesaplamaya dâhil edilir. Tespit edilen aylık geliri aşan bir harcama durumu varsa hane gelirine bu aşan miktar eklenir.

KİMİN AİLE DESTEK PROGRAMI HAK SAHİBİ OLACAĞINI NASIL BELİRLİYORSUNUZ?

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Hak sahipliği kararı ön eleme, değerlendirme ve hane içindeki kişi başına düşen gelir seviyesinin tespiti olmak üzere üç aşamadan sonra verilir.

Başvuran kişinin, yerleşim yeri ülkemiz sınırlarında olan Türk vatandaşı olması zorunlu olduğu için ön eleme aşamasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların, Mavi kart sahipleri ile yerleşim adresi yurtiçinde olmayanların başvuruları, kapsamda olmama gerekçesi ile elenir.

Ayrıca ön eleme aşamasında, başvuru tarihi itibarıyla memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olanlar ile bu kişilerin yaşadığı hanelerdeki kişilerin başvuruları, Bütünleşik Sistem üzerinden ön elemeye tabi tutularak kapsamda olmama gerekçesi ile elenir.

Değerlendirme aşamasında, ön elemeden geçen başvuru sahibinin yerleşim adresinin kayıtlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, başvuru sahibinin hanesinin sosyoekonomik profili ve gelir seviyesi belirlenerek Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine kaydedilir. Bahse konu bilgiler, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden kurumların veri tabanlarındaki resmi bilgilerin sorgulanması yoluyla ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılan hane ziyaretleri veya temin edilen hane beyanları yoluyla elde edilir.

Değerlendirme aşamasında elde edilen bilgiler Hane Gelir Tablosuna ve Sosyal Yardım İnceleme Formuna kaydedilerek hanedeki tüm bireylerin gelir, servet ve harcama bilgileri üzerinden hane içindeki kişi başına düşen gelir seviyesi hesaplanır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetlerince bu hesaplamalar çerçevesinde hane içindeki kişi başına düşen gelir seviyesi tespit edilerek başvuran kişilerin haneleri için hesaplanan hane içindeki kişi başına düşen gelirin, aylık net asgari ücretin 1/3'ünden az olması durumunda, Aile Destek Programı hak sahipliği kararı verilir, aksi halde yardım başvurusu reddedilir.

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Cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü ve tutuklular, öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunanlar ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerlerin başvuruları hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler kapsam dışıdır.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUMU NEDEN REDDETTİNİZ?

Başvuran kişinin;

• Türk vatandaşı olmaması,

• Mavi Kart sahibi olması,

• Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

• 18 yaşından küçük olması,

• Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,durumlarında başvurular kapsamda olmama gerekçesi ile ön elemede elenir ve sistem tarafından reddedilir.

Ön elemeden geçen başvuru sahibinin yerleşim adresinin kayıtlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, başvuru sahibinin hanesinin sosyoekonomik profili ve gelir seviyesi belirlenerek Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine kaydedilir. Bahse konu bilgiler,

Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden kurumların veri tabanlarındaki resmi bilgilerin sorgulanması yoluyla ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılan hane ziyaretleri veya temin edilen hane beyanları yoluyla elde edilir.

Değerlendirme aşamasında elde edilen bilgiler Hane Gelir Tablosuna ve Sosyal Yardım İnceleme Formuna kaydedilerek hanedeki tüm bireylerin gelir, servet ve harcama bilgileri üzerinden hane içindeki kişi başına düşen gelir seviyesi hesaplanır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetlerince bu hesaplamalar çerçevesinde hane içindeki kişi başına düşen gelir seviyesi tespit edilerek başvuran kişilerin haneleri için hesaplanan hane içindeki kişi başına düşen gelirin, aylık net asgari ücretin 1/3'ünden az olması durumunda, Aile Destek Programı hak sahipliği kararı verilir, aksi halde yardım başvurusu reddedilir.

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Cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü ve tutuklular, öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunanlar ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerlerin başvuruları hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler kapsam dışıdır.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUM BİR AYI GEÇTİĞİ HALDE SONUÇLANDIRILMADI. NE YAPABİLİRİM?

Hak sahipliği kararı yetkisi ve sorumluluğu, 3294 sayılı Kanun çerçevesinde kurulan ve her il ve ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarındadır. Hak sahipliği kararının Vakıf Mütevelli Heyetlerince, başvurunun alınmasından itibaren en geç bir ay içinde verilmesi zorunludur. Bu sürenin aşılması durumunda hukuki sorumluluk ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarındadır.

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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİMİ NE ZAMAN ALABİLİRİM?

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. 450 ile 600-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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