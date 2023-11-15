Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında konuk olduğu Fransa Ligi takımlarından Monaco'yu 89-82 yendi. Bu sezon THY Avrupa Ligi'ndeki ilk deplasman galibiyetini alan lacivert-beyazlı ekip, toplamda 4. galibiyetine ulaştı. Sezona iyi başlayan Monaco ise 3. kez mağlup oldu. Anadolu Efes'te 25 sayıyla maçın en skoreri olan Larkin ile 21 sayı üreten Beaubois ve 16 sayıyla oynayan Thompson galibiyette önemli rol oynadı. Monako - Anadolu Efes maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.