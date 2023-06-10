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Freni tutmayan ATV kazaya sebep oldu: 4 kişi yaralandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde freni tutmayan ATV, önünde seyir halinde olan başka bir ATV’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulansa alarak çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ATV işletmecisine 3 bin 881 TL para cezası keserek işlet başlattı. İşte detaylar.

14:32 . 10/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kocaeli Haberleri Freni tutmayan ATV kazaya sebep oldu 4 kişi yaralandı

Kocaeli Haberleri Freni tutmayan ATV kazaya sebep oldu 4 kişi yaralandı

nin Kartepe ilçesinde freni tutmayan ATV, önünde seyir halinde olan başka bir ATV’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Fatih Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 41 ACS 315 plakalı ATV’nin frenin tutmaması sebebiyle önünde seyir halinde olan 41 ADB 543 plakalı ATV’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 41 ADB 543 plakalı ATV devrildi.

Araçta bulunan K.B., M.A., E.H.D. ve G.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulansa alarak çevre hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri ATV işletmecisine 3 bin 881 TL para cezası keserek işlet başlattı.



#Kocaeli
#Kartepe
#ATV
#Maşukiye Mahallesi
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