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Kocaelispor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında Kocaelispor evinde Manisa FK’yı ağırlıyor. Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek. Kocaeli ve Manisa FK daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Manisa 3 galibiyet alırken Kocaelispor 1 galibiyet aldı. Ertuğrul Sağlam yönteminde 5. randevuya çıkacak Kocaelispor lige 3 puanla başlamak istiyor. Peki, Kocaelispor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi ve canlı skor ekranı.

15:22 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kocaelispor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Kocaelispor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig’de yeni sezonun ilk haftasında Kocaelispor ve Manisa FK karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 21.45’de başlayacak. Maç yayın bilgisine ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KOCAELİSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kocaelispor - Manisa FK maçı bugün saat 21.45’de başlayacak. Karşılaşma
TRT SPOR
ve
beIN SPORTS MAX 1
ekranlarından naklen yayınlanacak.

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

KOCAELİSPOR - MANİSA FK CANLI SKOR

TRENDYOL 1. LİG’DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

17.00 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)

19.15 Bitexen Giresunspor-Bodrumspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)

21.45 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)




#Kocaelispor
#Manisa FK
#Trendyol 1. Lig
#2023-2024 sezonu
23 dakika önce
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Kocaelispor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?