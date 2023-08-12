Kocaelispor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig ve 1.Lig’de 2023-2024 sezonu dün oynanan karşılaşmalarla start verdi. Süper Lig’de Trabzonspor evinde Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti. TFF 1. Lig’de Adanaspor deplasmanda Boluspor’u 2-0 mağlup etti. Bugün hem Süper Lig’de hem de 1. Lig’de futbolseverler birçok önemli karşılaşmaya konuk olacak. İki ligde bugün toplamda 8 maç oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 12 Ağustos Cumartesi Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maç programı, fikstürü.