Kocaelispor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol 1. Lig’de yeni sezonun ilk haftasında Kocaelispor ve Manisa FK karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 21.45’de başlayacak. Maç yayın bilgisine ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KOCAELİSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
KOCAELİSPOR - MANİSA FK CANLI SKOR
TRENDYOL 1. LİG’DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
17.00 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)
19.15 Bitexen Giresunspor-Bodrumspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)
21.45 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)