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12 Ağustos Cumartesi Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maç programı

Trendyol Süper Lig ve 1.Lig’de 2023-2024 sezonu dün oynanan karşılaşmalarla start verdi. Süper Lig’de Trabzonspor evinde Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti. TFF 1. Lig’de Adanaspor deplasmanda Boluspor’u 2-0 mağlup etti. Bugün hem Süper Lig’de hem de 1. Lig’de futbolseverler birçok önemli karşılaşmaya konuk olacak. İki ligde bugün toplamda 8 maç oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 12 Ağustos Cumartesi Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maç programı, fikstürü.

10:27 . 12/08/2023 السبت
Yeni Şafak
12 Ağustos Cumartesi Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maç programı

12 Ağustos Cumartesi Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maç programı

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de uzun aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2023-2024 sezonu dün oynanan 2 karşılaşma ile başladı. 12 Ağustos Cumartesi Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de toplamda 8 maç oynanacak. Haftanın kapanış maçı ise 14 Ağustos Pazartesi günü tamamlanacak. Peki, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de bugün hangi maçlar var? İşte detaylar.

TRENDYOL SÜPER LİG VE 1. LİG’DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

SÜPER LİG 12 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

19.15 Konyaspor - İstanbulspor

21.45 Pendikspor - Hatayspor

21.45 Kayserispor - Galatasaray

1. LİG 12 AĞUSTOS CUMARTESİ

17.00 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)

19.15 Bitexen Giresunspor-Bodrumspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)

21.45 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU DERBİLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

2'nci hafta: Galatasaray - Trabzonspor

5’inci hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

9’uncu hafta: Galatasaray – Beşiktaş

11’inci hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor

15’inci hafta Beşiktaş - Fenerbahçe

18’inci hafta Fenerbahçe – Galatasaray



#Trendyol Süper Lig
#Trendyol 1. Lig
#maç fikstürü
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