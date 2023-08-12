12 Ağustos Cumartesi Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maç programı
Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de uzun aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2023-2024 sezonu dün oynanan 2 karşılaşma ile başladı. 12 Ağustos Cumartesi Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de toplamda 8 maç oynanacak. Haftanın kapanış maçı ise 14 Ağustos Pazartesi günü tamamlanacak. Peki, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de bugün hangi maçlar var? İşte detaylar.
TRENDYOL SÜPER LİG VE 1. LİG’DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
SÜPER LİG 12 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
19.15 Konyaspor - İstanbulspor
21.45 Pendikspor - Hatayspor
21.45 Kayserispor - Galatasaray
1. LİG 12 AĞUSTOS CUMARTESİ
17.00 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)
19.15 Bitexen Giresunspor-Bodrumspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)
21.45 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)
TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU DERBİLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
2'nci hafta: Galatasaray - Trabzonspor
5’inci hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
9’uncu hafta: Galatasaray – Beşiktaş
11’inci hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor
15’inci hafta Beşiktaş - Fenerbahçe
18’inci hafta Fenerbahçe – Galatasaray