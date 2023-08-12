Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de uzun aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2023-2024 sezonu dün oynanan 2 karşılaşma ile başladı. 12 Ağustos Cumartesi Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de toplamda 8 maç oynanacak. Haftanın kapanış maçı ise 14 Ağustos Pazartesi günü tamamlanacak. Peki, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de bugün hangi maçlar var? İşte detaylar.