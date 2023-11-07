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Ev fiyatları ne zaman düşecek? Bakan Mehmet Özhaseki tarih verdi

Son dönemde alınan tedbirler nedeniyle konut sektöründeki fiyatlarda dengeler değişti. Bu tedbirler, konut fiyatlarındaki hızlı artışı kontrol altına almakla kalmadı ev fiyatlarını da aşağıya çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de konut fiyatları yavaş yavaş düşeceğini dile getirdi. Özhaseki, yerinde dönüşüm hibe kredisinin detaylarını da paylaştı.

14:01 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Konut fiyatları düşecek mi?

Konut fiyatları düşecek mi?

Konut fiyatlarında yaşanan değişiklik vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İlan sayılarında dikkat çeken bir artış yaşandı. 1 Eylül itibarıyla 447 milyar 669 milyon TL’ye ulaşan konut kredi hacmi ikinci eve gelen kredi sınırlaması sonrasında 15 Eylül tarihinde 446 milyar 639 milyona geriledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konut fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı’nda gençlerle buluştu.

Konut fiyatları düşecek mi?

Ev sahipleri ve kiracılar arasında süregelen tartışmalara ilişkin bir soruyu da cevaplayan Bakan Mehmet Özhaseki, “Deprem bölgesinde yaklaşık 800 bine yakın bağımsız bölüm yapılacak. İstanbul’a birkaç senede 500-600 bin konut yapacağız. TOKİ de sosyal konutlar noktasında çeşitli sayılar verdi, hatta kuralar da çekildi. Bütün bunları önümüzdeki 1 sene içinde devreye aldığımızda fiyatların yavaş yavaş düşmeye başladığını göreceksiniz. Birkaç sene içinde evi olmayanlara da fırsat doğacak diye düşünüyorum” diye konuştu.

Yerinde Dönüşüm kredisi ne kadar?

Deprem bölgesinde Bakanlık olarak yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Özhaseki, “Deprem bölgesinde hasar çok fazla. Toplamda 850 bin bağımsız birimin yenilenmesi gerekiyor. Maddi anlamda 100 milyar doları aşan hasar var. Manevi hasar, zaten ölçülemez.

200 bin kadar konutun inşaatı devam ediyor. Bu konutların 50 bine yakınını yılsonuna kadar teslim edeceğiz. Yine ‘Yerinde Dönüşüm’ kampanyamıza, ‘beni destekleyin’ diyen 237 bin kişi de başvuru yaptı. Bu vatandaşlarımıza 750 bin hibe, 750 bin kredi veriyoruz, 2 sene ödemesiz, 10 yıl vade ile bunu gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Depremzedelere faizsiz kredi desteği ne kadar? Yerinde Dönüşüm Projesinin merak edilenleri
Depremzedelere faizsiz kredi desteği ne kadar? Yerinde Dönüşüm Projesinin merak edilenleri

"Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular 17 Temmuz'da başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Depremden etkilenen 11 ilimizde, hibe ve kredi vererek vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini yerinde dönüştürmelerine destek olacağız.” dedi. Konutlar için 500 ile 800 bin lira arasında faizsiz kredi verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 8 soruda 'Yerinde Dönüşüm' projesi ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Peki Yerinde Dönüşüm projesiyle vatandaşlar kendi yapılarını kendileri yapabilecek mi? Yerinde Dönüşüm projesinde ne kadar kredi verilecek, kredi ödemeleri nasıl olacak, başvurular nereden yapıl yapılacak, şartlar neler?


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