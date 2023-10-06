Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen yerlerdeki orta ve üzeri hasarlı yapıların yerinde yeniden yapılması amacıyla hak sahiplerine kredi desteği ve hibe verilecek.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarının konutlar için 750 bin TL'ye, iş yerleri için 400 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Mehmet Özhaseki şu açıklamalarda bulundu: “Yerinde Dönüşüm" kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık.

-Konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi

-Ahırlı köy evleri için 750 bin TL hibe, 1️ milyon TL kredi

-İş yerleri için 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi vereceğiz.

Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

Yerinde Dönüşüm projesindeki başvurular nasıl yapılacak?

Yerinde Dönüşüm projesindeki hibe ve kredi desteğine başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Vatandaşlar, Çağrı Merkezi ALO 181’den Yerinde Dönüşüm projesiyle ilgili detaylı bilgi alabilecek. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait iki gezici tır da Yerinde Dönüşüm projesi hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla bölgede hizmet verecek.

Yerinde Dönüşüm projesinden hak sahipleri nasıl faydalanacak?

Birden fazla dairesi olup da evli çocukları bu dairelerde oturanlar da hak sahibi sayılacak. Binanın tamamına sahip olan vatandaşlar da bir dairesi için hibe alabilecek, diğer daireler için ise 3 daireye kadar kredi kullanabilecek.

Yerinde Dönüşüm TOKİ’nin güvencesinde mi olacak?

Müteahhitler ve arsa sahiplerine destek olmak için Bakanlıkça ‘tip’ sözleşmeler hazırlanacak. İşin gecikmesi ya da tamamlanamaması durumunda uygulanacak yaptırımlar belirlenecek. Vatandaşların hakları sonuna kadar korunacak. İnşaatların aksaması durumunda konutların veya işyerlerinin inşaatını TOKİ tamamlayacak.

Yerinde Dönüşüm projesini kim denetleyecek?

Deprem bölgesinin inşa ve ihya çalışmalarının bütün safhaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetiminde olacak. Yine bölgede kurulan Yapım ve Dönüşüm Ofisleri aracılığıyla da adım adım takip edilecek.

Yerinde Dönüşüm projesi ofisleri nerede?

Yapım ve Dönüşüm Ofisleri, depremden etkilenen illerde 17 Temmuz’dan itibaren 22 bölgede hizmet verecek.

Depremden yoğun bir şekilde etkilenen illerde kurulacak bu ofisler;

Kahramanmaraş’ta; Dulkadiroğlu, 12 Şubat, Elbistan, Pazarcık, Türkoğlu ve Afşin’de,

Malatya’da; Yeşilyurt, Akçadağ, Battalgazi ve Doğanşehir’de,

Adıyaman’da; Merkez, Gölbaşı, Besni ve Kâhta’da,

Hatay’da; Antakya, Defne, İskenderun/Belen, Kırıkhan, Samandağ ve Hassa’da,

Gaziantep’te; İslâhiye ve Nurdağı’nda hizmet verecek.

Fay hatlarının, fay kırıklarının üzerinde yapılaşma olmayacak. Sıvılaşmanın olduğu zeminlerde yapılaşmaya izin verilmeyecek. Dere yataklarında imara izin müsaade edilmeyecek. Mimarlık mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulanacak. Yapılacak evler zemin artı 4 katı geçmeyecek.

Yerinde Dönüşüm projesinin faydaları neler?

Yerinde Dönüşüm projesinin birçok faydası var. Maliyet avantajı sağlanacak, şehrin ekonomik hayatı canlanacak, yereldeki 140 kadar alt sektör harekete geçecek, yeni istihdam alanları oluşacak, şehirlere dönüşler hızlanacak, kadim mahalle kültürü canlanacak, yöresel sivil mimari tasarım çeşitliliği artacak ve deprem bölgelerindeki yapım ve dönüşüm dönüş hızlanacak.



