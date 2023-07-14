KGM köprü ve otoyol geçiş ücretleri duyurdu!

Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayınlanan KDV artışı, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yansıtılmaya başlandı. Söz konusu durum nedeniyle araç sürücüleri; köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte, 2023 KGM köprü ve otoyol ücretleri...