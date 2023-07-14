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KGM köprü ve otoyol geçiş ücretleri duyurdu!

Köprü ve otoyol ücretleri 2023 yılının ikinci yarısı için araştırılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi. Bu son dakika gelişmesi sonrası vatandaşlar, ''FSM, 15 Temmuz, Osmangazi Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?'' sorularını gündeme taşıdı.

14:28 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Köprü ücreti

Köprü ücreti

Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayınlanan KDV artışı, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yansıtılmaya başlandı. Söz konusu durum nedeniyle araç sürücüleri; köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte, 2023 KGM köprü ve otoyol ücretleri...

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ (TEMMUZ 2023)

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 lira 25 kuruştan, 8 lira 50 kuruşa çıktı.

Hafif ticari araçlar için 10 lira 75 kuruştan 11 liraya, motosikletler için 3 lira 25 kuruştan 3 lira 50 kuruşa yükseldi.

Zam sonrası özel şirketler tarafından işletilen yol ve köprülerin fiyatları ise Osmangazi Köprüsü 190 lira, Çanakkale Köprüsü 205 lira, Ankara- Niğde Otoyolu 140 lira şeklinde oldu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı.

Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL'ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.



#köprü ücreti
#otoyol ücretleri
#kara yolları
1 saat önce
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15 Temmuz
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