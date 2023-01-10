Özgün Cumhurbaşkanı Erdoğandan sevindiren otoyol ve köprü zammı açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sevindiren otoyol ve köprü zammı açıklaması

Köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir." dedi. Peki Osmangazi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli geçiş ücretleri ne kadar?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Köprü ve otoyollara bu yıl zam yapılacak mı? 2023 köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar?
Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar?

2023 yılında köprü ve otoyol ücretleri hakkında son dakika haberleri, birçok kişinin gündeminde yer alıyordu. Geçiş ücretlerine zam olacak mı merakla beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen müjdeyi verdi! Yeni yılda otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde artış olmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Seçime az bir zaman kala yeni 'müjde'lere sığınan Erdoğan, "Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

Köprü geçiş ücreti
Köprü geçiş ücreti

2023’te köprü ve otoyol ücretleri ne kadar olacak?

Erdoğan, diğer projelerin her birinin de bölgelerine ve Türkiye'ye ciddi tasarruf sağlamaya, ekonomik değer üretmeye, insanların hayatını kolaylaştırmaya devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti: "Bugün eğer Türkiye Yüzyılı'nı konuşuyorsak, gerisindeki en önemli güç kaynaklarımızdan biri de 200 milyar doları bulan yatırımla ülkemizin ulaştırma altyapısı sorununu çözmüş olmamızdır. Kamu-özel ortaklığı yatırımlarında önümüzdeki yıl dengeyi sağlayacak, 2025'ten itibaren çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız. Milletten aldığımızı yine milletin emrine sunma ilkesiyle 2023'te otoyol ve köprü ücretlerini artırmama kararını sizlerle paylaşıyoruz. Hayırlı olsun."

Osmangazi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı'nın ekonomiye katkısı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Garanti seviyelerine ulaşma aşamasına kadar katkı verdikleri projelerin hemen hepsinin artık Hazine için önemli birer gelir kaynağına dönüştüğüne işaret eden Erdoğan, "Yatırıma, üretime, turizme, çevreye yaptıkları katkıyla birlikte hesapladığımızda milli gelirimize yaklaşık Osmangazi Köprüsü'nün 10 milyar dolar, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 29 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli'nin 7 milyar dolar, İstanbul Havalimanı'nın 80 milyar dolar katkısı olmuştur." diye konuştu.

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar?

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