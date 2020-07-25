Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 16, vaka sayısı 921

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
- Türkiye'de son 24 saatte 921 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 225 bin 173, can kaybı 5 bin 596 oldu.
İyileşen sayısı 210 bine yaklaştı
Son 24 saatte 1103 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 208 bin 477'ye ulaştı.
"Başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli"
- Bakan Koca verileri açıkladığı paylaşımında, "Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri