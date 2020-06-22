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Koronavirüs ABDde genç nüfusta koronavirus vaka sayısı artıyor
DÜNYA

ABD'de genç nüfusta koronavirus vaka sayısı artıyor

Normalleşme sürecine ilk giren eyaletlerden Florida, South Carolina, Georgia ve Texas'ın da aralarında bulunduğu birçok eyalette Kovid-19 vaka sayısı artış gösterdi. Bu artışta, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan gençlerin büyük rol oynadığı belirtiliyor

Haber Merkezi AA
ABD'de genç nüfusta kovid-19 vakaları artıyor.
ABD'de genç nüfusta kovid-19 vakaları artıyor.

ABD'li yetkililer, ülkenin özellikle güney kesimlerindeki eyaletlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan genç sayısının ciddi oranda artış gösterdiğini açıkladı.

Normalleşme sürecine ilk giren eyaletlerden Florida, South Carolina, Georgia ve Texas'ın da aralarında bulunduğu birçok eyalette Kovid-19 vaka sayısının arttığı belirtiliyor.

Bu bölgelerde görülen artışta sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan gençlerin büyük rol oynadığını belirten eyalet yetkilileri ve sağlık uzmanları, özellikle katılım sayısı yüksek partilere veya barlara giden gençlerde yoğun şekilde Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Teksas Valisi Greg Abbott, düzenlediği basın toplantısında, mart ve nisan ayı başındaki duruma kıyasla büyük bir fark gözlemlediklerini ve artık Teksas'taki bazı bölgelerde tespit edilmiş vaka sayısının çoğunu 30 yaş altı gençlerin oluşturduğunu ifade etti.

Florida Valisi Ron DeSantis de Florida'da 20-30 yaş aralığında bulunan genç nüfustaki pozitif vakaların yaşlılara oranla yoğun artış gösterdiğini belirtti.

Kovid-19 testi pozitif çıkan gençlerin çoğunda herhangi bir belirti görülmediğine dikkati çeken DeSantis, "Bu sonuç daha fazla test yapılmasıyla alakalı değil. Geçen haftalara kıyasla yapılan testlerde daha fazla pozitif sonuç çıkıyor." dedi.

Son günlerde Florida, South Carolina ve California eyaletlerindeki vaka sayısı önemli ölçüde artış gösterirken, California New Jersey'i geçerek 175 bin vakayla ikinci sıraya yerleşti.

Florida ise 97 bin vakayla ilk 10 eyalet arasına girdi. Uzmanlar, tedbirlere uyulmaması nedeniyle Florida'nın yaz sonuna kadar Kovid-19 konusunda yeni merkez üssü olabileceği uyarısında bulunuyor.

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