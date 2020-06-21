Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs ABDde bilanço düşmüyor 24 saatte 579 ölü
DÜNYA

ABD'de bilanço düşmüyor: 24 saatte 579 ölü

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 579 artarak 122 bin 3'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 565 artarak 2 milyon 331 bin 673'e ulaştı.

  • Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 579 artarak 122 bin 3'e çıktı. ABD'yi 1 milyon 70 bin 139 vakayla Brezilya, 584 bin 680 vakayla Rusya ve 415 bin 624 vakayla Hindistan izliyor.

Salgını merkezi New York

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor. New York'ta şimdiye kadar 410 bin 434 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 174 kişi hayatını kaybetti.

  • New York'u 175 bin vakayla ikinci sıraya yerleşen California ve 172 bine yakın vakayla üçüncü sıraya gerileyen New Jersey takip ediyor. ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 28 milyonu ve iyileşenlerin sayısı 973 bini geçti.
Abone Ol Google News
Onlar bizim ilk kahramanlarımız

Onlar bizim ilk kahramanlarımız

Erdoğan'dan duygulandıran Babalar Günü paylaşımı.
Zordur komando olmak

Zordur komando olmak

​40 kiloluk çantalarıyla, sınır ötesine geçtiler.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

​Metrelerce kuyruk oluştu, saatlerce yolda kaldılar.

​Libya hükümeti, Mısır'ın işgal tehdidini kınadı.

​Terör örgütü PKK, Silopi'de 9 çocuğu babasız bıraktı.

Yolu kapatıp parti yaptılar, sosyal mesafe sıfır...

Boya yaparken akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Kurallara uymayan vatandaşlar ikinci el otomobil pazarına akın etti.

​'Babalar Günü'nde duygusal anlar yaşandı.

Harvardlı Türk bilim insanına araştırma ödülü verildi.
Neşteri vurdu

Neşteri vurdu

Beşiktaş'ta en az 6 oyuncu ile yollar ayrılıyor.

Örgütün Jandarma Okullar Komutanlığı yapılanmasını anlattılar.

Türkiye'de en net Hakkari'de izlendi.
Cinayet gibi kaza

Cinayet gibi kaza

Şoför göz göre göre anne ve minik kızını ezdi.

Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlamıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.