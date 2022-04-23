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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden dikkat çeken açıklama Koronavirüs aşısı grip aşısı gibi olabilir
TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesinden dikkat çeken açıklama: Koronavirüs aşısı grip aşısı gibi olabilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Önümüzdeki dönemde koronavirüs vakaları çok aşağıya düştü, diyelim ki 100, 20, 10 oldu. Bu süreçte de böyle bir salgın, böyle bir tehlike olmaması için tıpkı grip aşısında olduğu gibi 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza nasıl ki aşılama tavsiye ediliyorsa, koronavirüs için de 65 yaş üzeri olan, kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı önümüzdeki dönem yine aşılamak mümkün olabilir" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bilim Kurulu Üyesinden dikkat çeken açıklama: Koronavirüs aşısı grip aşısı gibi olabilir
​Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan açıklama yaptı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüse karşı aşılamanın gelecek dönemde de devam edip etmeyeceğine ilişkin, "Şu an için bakıldığında koronavirüs vakalarının aşağıya doğru gittiğine hepimiz şahit oluyoruz. Bu durumda özellikle 65 yaş üzeri olan, kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın kendilerini korumaları gerekiyor. Halihazırda vefat edenlere baktığımızda bunların içinde 65 yaş üzeri büyüklerimiz ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın çok daha fazla olduğuna şahit oluyoruz. Bu grubun korunması yolu ile dikkatli olarak ilerlememiz en doğru yaklaşım olacaktır.

  • Bunu üs üste koyduğumuzda diyelim ki önümüzdeki dönemde koronavirüs vakaları çok aşağıya düştü, diyelim ki 100, 20, 10 oldu. Belli yerlerde, çok kalabalık olan yerlerde, örneğin İstanbul'da tek tük vakalar görülüyor olabilir. Bu süreçte de böyle bir salgın, böyle bir tehlike olmaması için tıpkı grip aşısında olduğu gibi 65 yaş üzeri vatandaşımıza nasıl ki aşılama tavsiye ediliyorsa, koronavirüs için de 65 yaş üzeri olan, kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı önümüzdeki dönem yine aşılamak mümkün olabilir" dedi.

'GÜZ DÖNEMİNDEKİ VAKALARA BAKIP KARAR VERMEK GEREK'

Prof. Dr. İlhan, aşılamada izlenecek yolun gelecek dönemdeki vaka yoğunluğuna göre belirlenebileceğine dikkat çekerek, "Ama buna önümüzdeki dönemde, güz döneminde dünyada ve ülkemizde koronavirüs vakalarının ne olacağını gördükten sonra karar vermek daha iyi olacaktır. Genelde aşılama güz döneminin gelmesi ile başlıyor, grip de bu dönemde yoğunlaşıyor. Güz döneminde eylül-ekim döneminde vakaların dünyada ve ülkemizde ne yönde gideceğini görerek bundan sonra koronavirüs aşısının nasıl işleyebileceği yönünde karar vermek en doğrusu olacaktır.

Şöyle düşünmek lazım; Türkiye'deki aşılama başladığında, şema, risk gruplarının ilk başta aşılanmasıydı. Kimdi bunlar; sağlık çalışanları, tolumda risk grubu olan 85 yaş üzeri büyüklerimiz ile başladı ve yaş peyderpey düşerken öğretmenleriniz, polislerimiz, askerimiz gibi topluma hizmet veren bireyler gibi risk grubunun aşılanması yaklaşımı belirlendi. Bunu önümüzdeki dönemde, güz dönemindeki vakaların yaygınlığına bakarak karar vermek en doğrusu olacaktır" diye konuştu.

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PANDEMİ 'EPİDEMİ'YE EVRİLDİ Mİ?

Prof. Dr. İlhan, koronavirüs pandemisinin 'epidemi'ye evirilip evirilmediğine ilişkin, "Dünyada çok büyük bir süreç yaşandı, milyonlarca insan enfekte oldu. Tabi bu pandemiydi, dünyanın her yerinde görülen bir enfeksiyonun yayılmasıydı. Sonrasında biz bu pandemilerin genelde 'epidemi'ye dönmesini, sonra 'endemik' olmasını sonra da 'sporadik' olmasını bekleriz. Bu süreç ne demek diye bakıldığında; 'epidemik' demek salgının devam ettiği anlamına geliyor. Ancak 'pan' dediğimiz dünyanın her yerinde bu denli yoğun şekilde enfeksiyon görülmüyor. 'Endemik' demek ise dünyada belli yerlerde enfeksiyonun görülmesi anlamına geliyor.

Özellikle hijyen koşullarının düşük olduğu, kalabalık, yaşam koşullarının düşük olduğu, bu süreç sonrasında Hindistan'da belki Güney Amerika'da belki Afrika ülkelerinde çok kalabalık yerlerde, toplumların dikkatsiz olduğu yerlerde endemik olarak da koronavirüs devam edebilir. 'Sporadik' dediğimiz ise artık çok nadiren görülmesi anlamına geliyor. Çin'de bir yerde birkaç vakanın görülmesi, Hindistan'da birkaç yerde görülmesi anlamına geliyor. Elbette bu süreç pandemiden epidemiye, endemiğe inşallah da sporadiğe doğru evrilebilir. Şu an hali hazırda aşağıya doğru salgının gittiğini, pandeminin giderek azaldığını söylemek mümkün" ifadesini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan tarih verdi: Koronavirüs vaka sayısında daha iyi rakamlar göreceğiz
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, korona virüs vaka sayılarında düşen seyri değerlendirdi.
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Vaka sayılarında yaşanan düşüşün sürekliliği ve devamı için bireysel tedbirlere uyulması, özellikle risk grubunda bulunan büyüklerin hatırlatma dozlarının yapılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, “Bir kere en büyük temennimiz bu bayramda büyüklerimizle bir arada olmak.
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Ama tabii bazı kuralların da yine geçerli olacağını ifade etmek gerekiyor. Özellikle büyüklerimiz diye söze başladım. Çünkü büyüklerimiz genelde 65 yaş ve üzeri oluyor, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız oluyor.
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Bu vatandaşlarımızı ziyarete gittiğimizde onların ya da bizim maske takmamız, kapalı ortamdaysak olabildiğince az kalabalık yapmamız ve onları korumamız gerekiyor. Bu arada özellikle büyüklerimizin aşıları eksikse veya hatırlatma dozlarını olmamışlarsa aşılarını olsunlar.
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Çünkü salgın hala devam ediyor. Rakamlar aşağı gidiyor. Günlük vefat sayımız 30 civarında ama maalesef bunların içerisinde büyüklerimiz, aşısı eksik olan, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız söz konusu” ifadelerini kulandı.
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'SALGININ ETKİSİNİN AZALDIĞINI SÖYLEMEK MÜMKÜN'<br><br>2022 yılının başından bu yana 4 aylık periyodu değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Salgın hala devam ediyor dedik ama salgının etkisinin da azaldığını söylemek mümkün. Dünyanın pek çok yerinde böyle.
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Farklı olarak bir tek Asya’da, salgının çıktığı yerde yükseklik devam ediyor. Ülkemiz için baktığımızda son 4 aylık tabloyu sizlerle paylaşmak istiyorum.
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Ocak başında Omicron’un ülkemize yeni gelmesi ile birlikte yaklaşık 65 bin kadar günlük vakamız vardı ve ortalama 141 vatandaşımız vefat ediyordu.
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Aynı rakam bunu 10 Ocak, 10 Şubat, 10 Mart, 10 Nisan şeklinde hesaplamak gerekirse şubat ayında maalesef Omicron’un da etkisi ile günlük vakalar 98 binleri görmüştü.
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Daha sonra biliyorsunuz 110 binlere kadar çıktı ve bir günde 264 vatandaşımızı kaybetmiştik tam bundan 2 ay kadar önce.
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Geçtiğimiz mart ayında aşağı doğru yol alacağını, 2 aylık bir süre içerisinde Omicron varyantının etkisini yitireceğini sizlerle de paylaşmıştık.
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29 bine kadar düşen vakalar ve 140’lara kadar düşen vefatlar söz konusu oldu. Şu an geldiğimiz noktada da yaklaşık günlük 5 bin 600 vaka ve 30 kişinin vefat ettiği bir süreçle karşı karşıyayız.
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Bu bize şunu gösteriyor, evet salgın devam ediyor ama etkisi iyice azaldı. Bu etkinin azalmasının devamını sağlamak da bizlerin elinde” şeklinde konuştu.
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\"HAZİRAN AYI BAŞINDA...\"<br><br>Korona virüsle mücadelede bireysel tedbirlerin olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İlhan, “Bizim yapmamız gereken şey, malum havalar iyice düzelmeye başladı.
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Özellikle batı ve deniz kenarı kesimlerde havalar daha iyiye doğru yol alıyor. Kapalı alanların havalandırılmasına dikkat ederek, kapalı alanlarda maske takarak, mesafeye dikkat ederek ve özellikle büyüklerimizin aşılanmasına, hatırlatma dozlarına özen göstererek, bizlerin bu özverili davranışları ile inşallah daha aşağı gidebileceğimizi söylemek mümkün.
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İnşallah mayıs ayı geldiğinde, bayramda ya da bayram sonrasında, haziran ayı başında daha da iyi rakamları görebileceğimizi söylemek mümkün” açıklamasında bulundu.
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Çok düşük bir ihtimal olsa da hastalığı daha bulaştırıcı veya daha hasta yapıcı hale getirebilecek bir mutant suşun çıkma ihtimali olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, “Şunu ifade etmek gerekiyor. Virüsün çoğalıp çoğalmaması birkaç faktöre bağlı.
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Bunların bir tanesi yeni bir mutant suşun ortaya çıkma ihtimali. Düşük de olsa yeni çok daha bulaşıcı ya da çok daha hastalık yapıcı bir varyant elbette ortaya çıkabilir. Ama bunun ihtimalinin çok da düşük olduğunu söylemek gerekiyor.
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Ortalama İspanyol gribi için de bu geçerli, diğer gripler için ya da diğer solunum yolu ile bulaşan büyük hastalıklar için de bu geçerli.
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İki ile iki buçuk yıl arasında hakim olma durumu söz konusu oluyor, daha sonra da bulaşın azaldığını geçmişten bildiğimizi söylemek mümkün” diye konuştu.
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Salgın her ne kadar etkisini yitirmeye başlasa da bunun aşının da etkisi ile sağlandığına dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, özellikle 65 yaş ve üzeri bireylerin hatırlatma dozlarının yapılması gerektiğini belirterek, “Elimizde aşı gibi çok büyük bir silahımız var.
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Bütün dünya yaklaşık 1,5 yıldır aşı silahını kullanıyor. Özellikle risk grubunda olan vatandaşlarımız olmak üzere aşıların yapılması, üzerinden 6 ay geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarının yapılması ile mücadelede daha başarılı olacağımızı söylemek mümkün” dedi.
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Korona virüsün bulaş yollarının hala aynı olduğuna dikkat çeken İlhan, kapalı ve havalandırılması mümkün olmayan alanlarda maske ve mesafenin hala hayati derecede öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Biz eğer kapalı alanda birbirimizle mesafeyi koruyabiliyorsak, kapalı alanda havalandırmaya dikkat ediyorsak ya da kapalı alanda çok kısa bir yerde bulunmak zorundaysak örneğin uçak gibi buralarda da maske takarak bu sorunun üstesinden gelebileceğimizi ve rakamların daha da aşağı gidebileceğini söylemek mümkün.
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Yani bugün 5 bin olan vaka sayılarının binin altını, yüzün altını göreceği, inşallah vefatların hiç olmayacağı bir zamana gidebileceğimizi söylemenin doğru bir yaklaşım olacağını söylemek mümkün ama bunların bizlerin çabası ile olabileceğini bir kez daha ifade etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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Bu hafta anaokulu, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde gerçekleşen ara tatilin de vaka seyrindeki aşağı yönlü ivmelenmeye olumlu etkisi olacağının altını çizen Prof. Dr. İlhan, “Malum bu hafta da okullarımız tatil. Okullarımızın tatil olması da bir avantaj. Ancak çocuklarımız bu süreç dahilinde de okullarında uydukları kuralları, okullarında gösterdikleri özeni bir araya geldiklerinde de göstermeleri doğru bir yaklaşım olacaktır.
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Havalar güzel, olabildiğince dış mekanlarda bir araya gelmeleri, dış mekanlarda spor faaliyetlerinde bulunmaları hem sağlıkları için hem de riski azaltmak için faydalı olacaktır. Okulların bu hafta kapalı olmasının da vakalara olumlu etki yapacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan tarih verdi: Koronavirüs vaka sayısında daha iyi rakamlar göreceğiz
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Şu an geldiğimiz noktada yaklaşık günlük 5 bin 600 vaka ve 30 kişinin vefat ettiği bir süreçle karşı karşıyayız. Bu bize şunu gösteriyor, evet salgın devam ediyor ama etkisi iyice azaldı. Bu etkinin azalmasının devamını sağlamak da bizlerin elinde” dedi. "Daha da iyi rakamları görebileceğimizi söylemek mümkün" diyen Prof. Dr. İlhan, tarih vererek uyardı.

Koronavirüs aşıları hamileleri ve bebeklerini ne kadar koruyor? İlk gerçek dünya verileri açıklandı
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hamilelik sırasında enfekte olmaları durumunda komplikasyon riski yüksek olduğu için hamile kişilere Covid-19 aşısını öneriyor. Kurum, aşının anne ve bebek için güvenli ve etkili olduğunu belirtirken, Kasım ayında, Amerikan Kadın Doğum ve Jinekologlar Koleji de tüm uygun hamile insanlar için güçlendirici aşı önerdi.<br><br>
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ANTİKORLAR BEBEKTEN ANNEYE RAHİMDEYKEN GEÇİYOR<br>15 Şubat'ta CDC'nin Morbidite ve Mortalite Haftalık Raporu’nda yayınlanan yeni çalışma, hamilelik sırasında aşılamanın bebekleri corona virüsten korumaya da yardımcı olabileceğine dair ilk gerçek dünya kanıtlarını ortaya koydu. Çalışmanın yazarları, aşılama ile üretilen hastalıklarla savaşan antikorların anneden bebeğe rahim içinde geçtiğini ve ciddi hastalık ve hastaneye yatışlara karşı koruma sağladığını açıkladı.
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CDC'nin Bebek Sonuçlarını İzleme Araştırma ve Önleme Şubesi başkanı Dr. Dana Meaney-Delman bir basın brifingi sırasında, \"Bugünkü haberler, özellikle çok küçük çocuklar arasında hastaneye yatışlardaki son artış nedeniyle son derece memnuniyetle karşılandı. Ne yazık ki, altı aydan küçük bebeklerin aşılanması şu anda ufukta görünmüyor ve bu da hamilelik sırasında aşılamanın neden bu kadar önemli olduğunu vurguluyor” diye konuştu.<br><br>
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Öte yandan, CDC'nin çalışması kapsamında araştırmacılar, Temmuz 2021'den Ocak 2022'ye kadar 17 eyalette hastaneye kaldırılan 6 aydan küçük yaklaşık 400 bebeğin verilerini inceledi. Bu bebeklerin yaklaşık yarısı Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı. <br><br>
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Diğer bebekler başka nedenlerle hastaneye kaldırılmışTI ve kontrol grubu olarak incelendi. Her iki grupta da ortanca yaş iki aydı. Bebeklerin yaklaşık yüzde 20'sinin en az bir altta yatan tıbbi durumu vardı ve yaklaşık yüzde 20'si prematüre doğdu.<br><br>
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HASTANEYE KALDIRILAN BEBEKLERİN YÜZDE 84'Ü AŞILANMAMIŞ ANNELERDEN DOĞDU<br>CDC, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan bebeklerin yüzde 84'ünün hamilelik sırasında aşılanmamış annelerden doğduğunu tespit etti. Hamilelik sırasında aşı olan annelerden doğan bebeklerin, aşısız annelerden doğan bebeklere göre Covid-19 ile hastaneye yatma olasılığı yüzde 61 daha azdı. Aşının zamanlaması da önemli görünüyordu.
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Gebeliklerinin en az 21 haftasında aşılanmış annelerden doğan bebeklerin Covid-19 ile hastaneye yatma olasılığı aşılanmamış annelere sahip olanlara göre yüzde 80 daha azdı. İlk 20 haftada aşı olan annelerden doğan bebekler için bu oran yüzde 32'ye düştü.<br><br>
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Yeni verilerin hamile anneleri ikna etmeye yardımcı olabileceği düşünülüyor. ABD’de şu anda beş yaşın altındaki çocuklar Covid-19’a karşı aşı olmaya uygun olmadığından, rapor anne ve baba adaylarına güven verici veriler sunuyor.<br><br>
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FDA'NIN TOPLANTISI ERTELENDİ<br>Öte yandan, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) bağlı bir uzman komitesinin, PfizerBioNTech'in aşı yetkisinin 6 aydan 4 yaşına kadar olan çocuklara genişletilmesini görüşmek üzere 15 Şubat'ta toplanması planlanmıştı.
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Ancak, Pfizer devam eden klinik denemesinden daha fazla veri toplarken bu toplantı ertelendi. Bu, bebeklerin ve küçük çocukların önümüzdeki aylarda aşılanmayabileceği anlamına geliyor. Fakat, yeni verilerin gösterdiği gibi, müstakbel anne babaların yeni doğan bebeklerini ve kendilerini korumanın bir yolu var: hamilelik sırasında aşı olmak.<br><br>
Koronavirüs aşıları hamileleri ve bebeklerini ne kadar koruyor? İlk gerçek dünya verileri açıklandı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından paylaşılan yeni verilere göre, hamilelik sırasında Covid-19 aşısı yaptırmak, hem anne hem de bebek için güçlü koruma sağlıyor. CDC'nin yeni raporunda, hamilelik sırasında iki doz mRNA (Moderna veya Pfizer/BioNTech) aşısı alan annelerden doğan bebeklerin, yaşamlarının ilk altı ayında Covid-19 ile hastaneye yatma olasılıklarının, hamilelik sırasında aşılanmamış kadınlardan doğan bebeklere kıyasla yüzde 61 daha az olduğu görüldü. Aşılar, hamileliğin 21. haftasında veya sonrasında verildiğinde daha da fazla koruma sağladı.


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