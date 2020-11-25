Denizli'de korkunç manzara: Virüslü onlarca tabut ve koruyucu kıyafetler etrafa saçıldı

Buldan ilçesi Yeni Mahallesi’nde sanayi bölgesi çıkışında Meyere yolunda iddialara göre, koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşların taşındığı tabutlar ve görevlilerin kullandığı korucu kıyafetler yol kenarına atıldı. Yol kenarında bulunan boş tabutlar ve koruyucu kıyafetlerin cenaze işlemleri sırasında kullanıldığı ve imha edilmediği için tehlike oluşturduğu görüldü.
Koronavirüs tedbirleri devam ederken, vatandaşlar bu görüntünün ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirttiler.
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, hem Çin menşeli aşı hem de BionTech ve ABD merkezli Phizer ortaklığında geliştirilen aşının Faz 3 çalışmaları kapasamında gönüllü denemeleri yapılıyor. Özellikle Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin başında olduğu BionTech'in Phizer ortaklığında geliştirdiği aşının nakliyesi ve saklanması için uygun koşulların sağlanmasına uzmanlar dikkat çekmişti.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gönüllü uygulamalarında kullanılan bu aşılar, kilitli dolaplarda uygun koşullarda muhafaza ediliyor. Yüzde 90'ının üzerinde etkili olduğu açıklanan Alman ve ABD ortaklığındaki aşı eksi 72 derecedeki dolapta kilit altına alınırken, Çin aşısı artı 4 derece ısıya sahip dolaplarda bekletiliyor.
Isı kaybının yaşanmaması ve kontrollü ulaşım için kilitli dolaplarda tutulan aşılar, sadece gönüllüye uygulanacağı zaman dolaplardan çıkarılıyor. Bunun dışında dolapların kilitlerinin açılmamasına büyük özen gösteriliyor.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, Hacettepe Ünivesitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, DHA'nın görüntülediği Covid-19 aşılarının saklanma koşullarıyla ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Ünal Aşı muhafazası aşının türüne göre değişir.
Çinli Sinovac firmasının aşısı artı 4 derecede buzdolabı ısısında korunabilen bir aşı. Ona özel bir tedbir yok; ama Biontech-Pfizer aşısının eksi 70-80 ihtiyacı olduğu biliniyor. Onun için taşımada bu derecenin sağlanması lazım. Aynı teknoloji ile üretilmiş olan moderna aşısının 8 dereceye kadar dayanabildiği söylendi. Ama aşı naklinde eksi 20 gerektiği açıklandı.
Hangi yöntemle elde edilmişse o yönteme göre özel korunan, nakil ve aşı yapılacak kadar saklanacak yerlerin belli olması gerekir, hangi tür aşı yapıyorsanız dedi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Baş Eczacısı Gamze Korubük ise, Biontech-Pfizer firmasının geliştirdiği aşının saklandığı dolabın ısısının eksi 70 ila 80 derece arasında olması gerektiğini belirterek, Eksi 70 ila 80 derece arasında olan bu dolapta saklanıyor. Ve eczanemizin kontrolünde. Bizler sadece kilitli dolapta sakladığımız aşıları, gönüllü hastalarımız olduğu zaman geldiklerinde hemşirelere vermek üzere buradan çıkarıyoruz.
Kimsenin ulaşmasını istemiyoruz, bu yüzden kilitli. Kontrollü bir ulaşım istiyoruz aşılarımızın güvenliği açısından. Eksi 70-80 derecenin bozulmaması, dolabın kapağının açılmaması için kilitliyoruz diye konuştu.
Tüm dünyada yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin'in aşısı ilk kez görüntülendi: Eksi 72 derecede, kilitli dolapta saklanıyor
Türkiye'de gönüllü vatandaş uygulamaları devam eden Çin menşeli Covid-19 aşısı ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in başında olduğu Alman BioNTech firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kilitli dolaplarda muhafaza ediliyor. Yüzde 90'ının üzerinde etkili olduğu açıklanan Alman ve ABD ortaklığındaki aşı, eksi 72 derecedeki dolapta kilit altına alınırken, Çin aşısı artı 4 derece ısıya sahip dolaplarda bekletiliyor.
“Virüsün neden bitmediği apaçık meydandadır”
Meyere yolu üzerinden geçen vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflar durumu gözler önüne sererken, bir vatandaş, “Bu tabutlar korona virüsten kaybettiğimiz vatandaşların taşındığı tabutlar. Ortaya atılan koruyucu elbiseler de cenaze işlemleri esnasında giyilen elbiseler. Bunların yakılarak imha edilmesi gerekmiyor mu? Bu görüntüler Buldan’a yakışıyor mu? Korona virüsün neden bitmediği apaçık meydandadır” dedi.
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Yenimahalle ilçesi Çayyolu mahallesinde esnaf Ahmet Acar, iş yerinin karşısında inşaat molozları arasında yere saçılmış tahlil tüplerini gördü. Acar, üzerinde isimler bulunan tüplerin içinde Covid-19 testi için ağız ve burundan sürüntü örneği almada kullanılan çubukları fark edince paniğe kapıldı. Tüpler, çevrede de paniğe neden olurken, durum İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirildi. Ahmet Acar'ın, 10 gün önce de aynı bölgede tıbbi atık dolu torba bulduğu ve onu çöpe attığı öğrenildi.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibi, tüplerin bulunduğu alana gelerek inceleme yaptı. Özel kıyafetli ekip, molozlar arasında üzerinde isimler yazan 15 adet tahlil tüpü tespit etti.
Görevliler, tüplerin üzerinde bulunan isimlerden bazılarına ulaşarak, test yaptırıp yaptırmadıklarını sordu. Ulaşılan kişiler arasında koronavirüs testi yaptıranların olduğu öğrenildi. Tüpleri tıbbi atık torbasına alan filyasyon görevlisi, bulunan mavi kapaklı tüplerin Sağlık Bakanlığı'na ait tahlil tüplerinden farklı olduğunu belirterek, Bizim test tüplerimize benzemiyor, mor bizimkiler.
Bunlar laboratuvara gidecek, orada belli olacak. İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvarı'nda ne numunesi olduğu incelenecek. Normalde bizim tüplerimizin üzerinde barkod olur; ama bunlar el yazısı diye konuştu. Tüpler, incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvarı'na götürüldü.
Tüplerin bulunduğu sokakta oto yıkamacı dükkanı işleten Umut Velioğlu, Bu kötü bir şey, milletin canını tehlikeye atıyorlar. Bunun içinde belki de virüs var. İsimler yazıyor, tüplerin üzerinde. Dokunmadık biz, yanına bile fazla yaklaşmadık; çünkü riskli.
Bununla ilgili şikayette bulunulması gerekli, çünkü insanların canını tehlikeye atıyor burada dedi. Atıkların yaklaşık 10 gündür burada olduğunu belirten Sefa Koç ise Geçerken gördük, karşıda oturan çocuklar var, onlar gelip oynuyorlar burada. Burası mahalle arası. Kimin attığını görmedik ifadelerini kullandı.
Ankara'daki akılalmaz görüntü: İnşaat molozlarının arasındaki tahlil tüpleri korona paniğine neden oldu
Ankara Yenimahalle'deki Çayyolu mahallesinde mahallede inşaat molozları arasına atılan, içinde Covid-19 testi numune alma çubukları bulunan tahlil tüpleri, büyük paniğine neden oldu. Tüpler, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Tüplerin bulunduğu sokakta oto yıkamacı dükkanı işleten Umut Velioğlu, ''Bunun içinde belki de virüs var. İsimler yazıyor, tüplerin üzerinde. Dokunmadık biz, yanına bile fazla yaklaşmadık; çünkü riskli'' dedi.