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Koronavirüs Kastamonuda düğünlere koronavirüs kısıtlaması 3 saatle sınırlandırıldı
TÜRKİYE

Kastamonu haberleri: Kastamonu'da düğünlere koronavirüs kısıtlaması

Kastamonu'da düğünlere koronavirüs kısıtlaması: 3 saatle sınırlandırıldı

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında köylerde ve sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin 3 saati geçemeyeceği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla yeni önlemler alındığı belirtildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüssalgınıylamücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesinin önemli olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Erzurum'da bir mahalle karantinaya alındı
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Oltu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde pozitif vakaların artarak devam etmesi nedeniyle Küçük Orcuk Mahallesi 14 gün süre ile karantinaya alındı.
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İlçe merkezinde kurulan halk pazarı ile hayvan pazarının açılması iki hafta süreyle askıya alındı.
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Bu çerçevede uygulanan Kovid-19 önlemleri dolayısıyla köye giriş çıkışlar durduruldu.
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Erzurum'da bir mahalle karantinaya alındı
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Erzurum'da bir mahalle karantinaya alındı
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Erzurum'da bir mahalle karantinaya alındı
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Erzurum'da bir mahalle karantinaya alındı
Erzurum'da bir mahalle karantinaya alındı
Erzurum'un Oltu ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı alındı.


"Köylerde veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına dahil), nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içinde kalacak şekilde en erken sabah 08.00'de en geç gece 22.00 saatleri arasında, en fazla 3 saatte bitecek şekilde yapılmasına karar verilmiştir."

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