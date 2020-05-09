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Koronavirüs Koronavirüs nedeniyle fabrika çalışanları 14 gün karantinaya alındı
TÜRKİYE

Koronavirüs nedeniyle fabrika çalışanları 14 gün karantinaya alındı

Şanlıurfa Siverek'te koronavirüs tedbirleri kapsamında bir tekstil fabrikasında çalışan işçinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması sonrası tüm fabrika çalışanları için 14 gün karantina kararı alındı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

İŞÇİLER 14 GÜN KARANTİNADA TUTULACAK

Bu kapsamda, merkez Eyyübiye ilçesinin Haleplibahçe Mahallesinde ve Siverek ilçesinin Ayvanat Mahallesi’nde birer kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kişilerin yaşadığı 2 binada ve yine Siverek ilçesindeki bir tekstil fabrikasında bir kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması sonrası tüm fabrika çalışanlarına 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

  • Öte yandan, Karaköprü İlçesi Narlıkuyu Mahallesi’nde bir binada uygulanan 14 günlük karantina uygulaması sona erdi.

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