Koronavirüs Türkiyenin 27 Mart koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısındaki düşüş sürüyor
TÜRKİYE

Türkiye'nin 27 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısındaki düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 27 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 27 Mart vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 27 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısındaki düşüş sürüyor
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

  • Son 24 saatte, 64kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 11 bin 194 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,07 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 762 bin 564 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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