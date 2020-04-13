Koronavirüs Vatandaşları evde tutmak için korkunç yöntem Hayaletler devriye geziyor
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Vatandaşları evde tutmak için korkunç yöntem: Hayaletler devriye geziyor

Endonezya'da koronavirüse karşı korunma tedbirleri kapsamında ilginç bir yöntem geliştirildi. Ülkenin Java eyaletinin Kepuh köyünde dışarı çıkan çocuk ve yaşlıları korkutmak için 'hayaletler' devriye geziyor. Yüzleri beyaza boyanan ve kefene benzeyen beyaz kıyafetler giydirilen görevliler dışarı çıkanları korkutuyor.

Haber Merkezi Diğer
Pocong adı verilen &quot;hayaletler&quot; vatandaşları korkutuyor.
Pocong adı verilen "hayaletler" vatandaşları korkutuyor.

Endonezya'da koronavirüse karşı ilginç bir önlem geliştirildi. Sokağa çıkmak isteyen çocuk ve yaşlılar 'hayaletler' tarafından korkutuluyor.

Endonezya'da Java Eyaletinin Kepuh köyünde görevlendirilen tuhaf giyimli kişiler dışarı çıkanların önüne atlıyor.

Kasabanın yöneticisi Anjar Pancaningtyas "Farklı olmak ve caydırıcı bir etki oluşturmak istedik. Çünkü 'pocong' lar ürkütücü ve korkunç" ifadelerini kullandı.

Pocong denilen figürler Endonezya halk inanışlarında ölülerin tuzağa düşmüş ruhlarını temsil ediyor.

Kasabada Pocong olarak görevlendirilen kişilerin yüzleri beyaza boyanıyor ve bu kişilere kefeni andıran kıyafetler giydiriliyor.

Halkı evde tutmak için geliştirilen bu yöntem ilk başta ters etki oluşturdu. İnsanlar kaçmak yerine Pocong'ların fotoğrafını çekmek için dışarı çıktı. Kasaba yöneticileri daha sonra Pocong'lara 'sürpriz devriye' emri verdi. Böylece Pocong'ların nerde ne zaman çıkacağı belli olmuyor.

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