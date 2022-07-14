KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Kamuda memur olmak isteyen binlerce vatandaş için KPSS heyecanı sürüyor. Geç başvuruları 16 Haziran 2022 tarihinde tamamlanan KPSS lisans sınavı için tarih yaklaştı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS Eğitim Bilimleri sınavı 31 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisinin ne zaman yayınlayacağı merak edliyor. Peki, KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte detaylar...

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