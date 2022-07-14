KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Memur adaylarının hazırlıkları devam ederken bir yandan da KPSS giriş belgesinin yayınlanıp, yayınlanmadığını araştırıyor. Genellikle sınavdan bir hafta önce yayınlanan KPSS sınav giriş belgeleri şimdiden sorgulanmaya başlandı.
2022 KPSS NE ZAMAN?
2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
SINAV TARİHİ: 31.07.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün
SINAV TARİHİ: 06.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün
SINAV TARİHİ: 07.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
SINAV TARİHİ: 14.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
2022-KPSS Ön Lisans
SINAV TARİHİ: 02.10.2022
BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022
2022-KPSS Ortaöğretim
SINAV TARİHİ: 06.11.2022
BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)
SINAV TARİHİ: 27.11.2022
BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
ÖSYM sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlamaktadır. KPSS sınavının 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek olması göz önüne alındığında sınav yerleri bilgisini de 21 Temmuz itibarıyla yayımlaması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.