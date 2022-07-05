DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuç tarihini açıkladı!

3 Temmuz 2022 tarihinde Dikey Geçiş Sınavına katılan yüzbinlerce öğrenci, "DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 DGS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorularının yanıtını merak ediyor. ÖSYM bu sorunun yanıtını paylaştı.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DGS 2022 sonuçları 12 Ağustos tarihinde ÖSYM resmi sitesinden öğrenilebilecek.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

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b) Ön lisans başarı puanı

c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

2022 DGS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

ÖSYM 3 Temmuz'da yaptığı açıklamada "03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2022-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

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Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 03 Temmuz 2022 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." diye belirtti.