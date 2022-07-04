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Lise tercihleri başladı! 2022 LGS kılavuzuna göre lise tercih işlemleri nasıl yapılacak?

MEB tarafından erişime açılan LGS sonuçlarının ardından adaylar tercih işlemlerini bugün itibariyle gerçekleştirecek...Lise taban puanları da öğrenciler ile paylaşıldı. Sırada LGS tercih robotu araştırmaları yer alıyor. İstediği liseye yerleşebilmek için okulların kontenjan ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan adaylar LGS tercih kılavuzuna göre tercih işlemlerini yapacak. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılacak, kaç lise tercih hakkı var? İşte LGS tercih kılavuzuna göre lise tercih işlemleri hakkında ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
LİSE TERCİH ROBOTU: 2022 lise tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih yapılacak?
LGS tercihleri 2022

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih ve yerleştirme kılavuzuna çevrilmişti. LGS sonuçları 30 Haziran'da MEB tarafından yayımlandı. Başvuruların tüm 8. sınıf öğrencileri için otomatik olarak alındığı sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşmişti. LGS tercihleri bugün başladı.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih kılavuzuna göre LGS tercihleri 4 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 20 Temmuz 17.00'ye kadar sürecek.

LİSE TABAN PUANLARI 2022

İstedikleri okullara başvuruda bulunmak isteyen 8. Sınıf öğrencileri lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları için MEB listesine başvuruyor:

LGS LİSE TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Merkezî yerleştirme; merkez sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Öğrenciler, Bakanlığın kullanıma açtığı tercih robotuyla istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Tercih robotuyla okul türleri, il, ilçe ve 2021'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları bugünden itibaren 20 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

KİMLER YEREL YERLEŞTİRME YAPACAK?

Sınava giren ve merkezî sınav puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere merkezî sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaklar.

Öğrenciler, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

Merkezî sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

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