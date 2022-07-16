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KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Kamuda memur olmak isteyen binlerce vatandaş için KPSS heyecanı sürüyor. Geç başvuruları 16 Haziran 2022 tarihinde tamamlanan KPSS lisans sınavı için tarih yaklaştı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS Eğitim Bilimleri sınavı 31 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisinin ne zaman yayınlayacağı merak edliyor. Peki, KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı
KPSS sınav giriş belgeleri

Memur adaylarının hazırlıkları devam ederken bir yandan da KPSS giriş belgesinin yayınlanıp, yayınlanmadığını araştırıyor. Genellikle sınavdan bir hafta önce yayınlanan KPSS sınav giriş belgeleri şimdiden sorgulanmaya başlandı.

2022 KPSS NE ZAMAN?

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

SINAV TARİHİ: 31.07.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün

SINAV TARİHİ: 06.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün

SINAV TARİHİ: 07.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV TARİHİ: 14.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS Ön Lisans

SINAV TARİHİ: 02.10.2022

BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022

2022-KPSS Ortaöğretim

SINAV TARİHİ: 06.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

SINAV TARİHİ: 27.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlamaktadır.

2022 KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KPSS sınavının 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek olması göz önüne alındığında sınav yerleri bilgisini de 21 Temmuz itibarıyla yayımlaması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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