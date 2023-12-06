Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS 2023/7) tercih sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 23-29 Kasım tarihleri arasında ÖSYM tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına tercihte bulunan adaylar, sonuçlar için bekleyişe başladı. Peki, KPSS 2023/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2023/7 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.
TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve Bakanlığa postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.