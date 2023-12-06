Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS 2023/7) tercih sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 23-29 Kasım tarihleri arasında ÖSYM tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına tercihte bulunan adaylar, sonuçlar için bekleyişe başladı. Peki, KPSS 2023/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve Bakanlığa postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.