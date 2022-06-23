KPSS başvuruları başladı mı? 2022 KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans başvuru tarihleri

2022 KPSS başvuru tarihleri yoğun şekilde araştırılıyor. Lise ve 2 yıllık üniversite mezunları sınava hazırlanırken bir yandan da "KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap arıyor
KPSS 2022 ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül’de başlayıp 13 Eylül'de bitecek. ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılacak.