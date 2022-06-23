KPSS başvuruları başladı mı? 2022 KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans başvuru tarihleri

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200 lira dolandırdı 20 katını geri ödedi: Paraya ihtiyacım vardı pişmanım

Kadıköy Göztepe'de otomobilini park edeceği sırada başka otomobile çarpan öğretim görevlisi M.A., uçağını kaçırmamak için hasar verdiği aracın ön camına, iletişim bilgileriyle 'Zararınızı karşılamak istiyorum. Beni arayın.' yazılı not bıraktı. Hasarlı otomobil kendisine aitmiş gibi notu bırakan M.A.'yı arayan Selami K., 200 TL para istedi. Parayı gönderdikten sonra dolandırıldığını anlayan M.A.'nın şikayeti üzerine, hakkında soruşturma açılan Selami K., uzlaştırma ile 4 bin TL tazminat ödemeyi kabul etti. Soruşturma takipsizlik kararıyla kapandı.