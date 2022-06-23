Özgün KPSS başvuruları başladı mı? 2022 KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans başvuru tarihleri
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KPSS başvuruları başladı mı? 2022 KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans başvuru tarihleri

Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim ve önlisans başvuruları önümüzdeki günlerde alınacak. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar sınava katılmak için başvurularını gerçekleştirecekler. Peki, başvurular hangi tarihler arasında olacak ve sınavlar ne zaman yapılacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS ortaöğretim, KPSS önlisans başvuru tarihleri 2022
KPSS başvuruları 2022

2022 KPSS başvuru tarihleri yoğun şekilde araştırılıyor. Lise ve 2 yıllık üniversite mezunları sınava hazırlanırken bir yandan da "KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap arıyor

KPSS 2022 ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül’de başlayıp 13 Eylül'de bitecek. ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılacak.

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