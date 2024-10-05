Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KPSS DHBT sonuçları 2024: KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih açıklandı mı?

KPSS DHBT sonuçları 2024: KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih açıklandı mı?

16:485/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

"KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri ve Alan Bilgisi (DHBT) sonuçları, sınava katılım sağlayan yüzlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS DHBT sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

"2024 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 KPSS DHBT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanağıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adayların katılım sağladığı KPSS DHBT sınavı sonrasında, alınan puana göre kadro atamaları yapılacak. Peki, 2024 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2024 KPSS DHBT sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 2024 KPSS DHBT sınavı sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS DHBT sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden ulaşabilecek.

#KPSS
#Kpss DHBT
#DHBT

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ arsa satışı 2024 ne zaman, başvuru tarihi açıklandı mı? TOKİ arsa satışı açık artırma hangi illerde, başvuru şartları neler?