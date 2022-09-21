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KPSS ortaöğretim geç başvuruları başladı! Başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından 1-13 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan KPSS ortaöğretim sınavı için geç başvuru tarihleri bugün alınmaya başladı. KPSS Ortaöğretim geç başvuruları için başvuru ücreti ve bavuru işlemleri merak kazandı. Başvurularını tamamlayan veya geç başvuru yapacaklar "2022 KPSS Ortaöğretim sınavı geç başvurusu nasıl yapılacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı geç başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılacak? İşte merak edilen detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS lise mezunu (ortaöğretim) geç başvuru ekranı: Geç başvurular nasıl, başvuru ücreti ne kadar ödenecek?
KPSS ortaöğretim geç başvuru

KPSS başvuruları sona erdi. Başvuru yapamayanlar geç başvurularını yapacak. Peki, KPSS ortaöğretim geç başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022-KPSS Ortaöğretim geç başvuru takvimiyle birlikte, başvurularını yapmayan adaylara son fırsat verildi.

Buna göre; KPSS ortaöğretim geç başvuruları 21-22 Eylül tarihlerinde alınacak. Başvuruları 22 Eylül akşamı 23.59'da son bulacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS ortaöğretim geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin web sitesi olan osym.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır. İşte başvuru linki:

ÖSYM KPSS GEÇ BAŞVURU KILAVUZU

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti 130 TL'dir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

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