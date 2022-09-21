KPSS ortaöğretim geç başvuruları başladı! Başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM tarafından 1-13 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan KPSS ortaöğretim sınavı için geç başvuru tarihleri bugün alınmaya başladı. KPSS Ortaöğretim geç başvuruları için başvuru ücreti ve bavuru işlemleri merak kazandı. Başvurularını tamamlayan veya geç başvuru yapacaklar "2022 KPSS Ortaöğretim sınavı geç başvurusu nasıl yapılacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı geç başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılacak? İşte merak edilen detaylar...

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