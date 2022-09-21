KPSS ortaöğretim geç başvuruları başladı! Başvuru ücreti ne kadar?

KPSS başvuruları sona erdi. Başvuru yapamayanlar geç başvurularını yapacak. Peki, KPSS ortaöğretim geç başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI
ÖSYM tarafından yayımlanan 2022-KPSS Ortaöğretim geç başvuru takvimiyle birlikte, başvurularını yapmayan adaylara son fırsat verildi.
Buna göre; KPSS ortaöğretim geç başvuruları 21-22 Eylül tarihlerinde alınacak. Başvuruları 22 Eylül akşamı 23.59'da son bulacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS ortaöğretim geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin web sitesi olan osym.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır. İşte başvuru linki:
ÖSYM KPSS GEÇ BAŞVURU KILAVUZU
KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti 130 TL'dir.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.