Özgün KPSS ortaöğretim geç başvurusu ne zaman yapılacak?
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KPSS ortaöğretim geç başvurusu ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından 1-13 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan KPSS ortaöğretim sınavı için geç başvuru tarihleri belli oldu. KPSS Ortaöğretim geç başvuruları yarın yani 21 Eylül 2022 Çarşamba günü alınacak. Başvurularını tamamlayan veya geç başvuru yapacaklar "2022 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS lise mezunu (ortaöğretim) geç başvuru ekranı: Geç başvurular nasıl, ne zaman yapılacak?
KPSS ortaöğretim geç başvuru

KPSS başvuruları sona erdi. Başvuru yapamayanlar geç başvurularını yapacak. Peki, KPSS ortaöğretim geç başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022-KPSS Ortaöğretim geç başvuru takvimiyle birlikte, başvurularını yapmayan adaylara son fırsat verildi.

Buna göre; KPSS ortaöğretim geç başvuruları 21-22 Eylül tarihlerinde alınacak. Başvuruları 22 Eylül akşamı 23.59'da son bulacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

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