KPSS ortaöğretim geç başvurusu ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından 1-13 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan KPSS ortaöğretim sınavı için geç başvuru tarihleri belli oldu. KPSS Ortaöğretim geç başvuruları yarın yani 21 Eylül 2022 Çarşamba günü alınacak. Başvurularını tamamlayan veya geç başvuru yapacaklar "2022 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

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